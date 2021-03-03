互联网健康保险六年持续增长 2020年实现规模保费374.8亿元

2020年互联网健康保险规模保费较去年同比增长58.8%（图片来源：中国保险行业协会官网）

人民网北京3月3日电 （张文婷）当前，互联网渠道已成为保险公司开展人身保险业务最重要的增量来源。今日，中国保险行业协会对外发布《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》称，2020年，互联网人身保险业务继续保持平稳增长，累计实现规模保费2110.8亿元，较2019年同比增长13.6%。其中，互联网健康保险实现连续六年增长。

数据显示，2020年，互联网健康保险占比为17.8%，较去年同比上升5个百分点；实现规模保费374.8亿元，较去年同比增长58.8%。其中，费用报销型医疗保险累计实现规模保费229.2亿元，同比增长58.3%，占互联网健康保险总规模保费的61.1%；重大疾病保险实现规模保费87.5亿元，同比增长60.6%，占比为23.3%。另外，护理保险和防癌保险增长幅度较大，较去年同比分别增长257.9%和138.9%。

2020年互联网人身保险产品结构（图片来源：中国保险行业协会官网）

产品结构方面，2020年互联网人身保险各类险种占比也出现一定变化。人寿保险仍为主力险种，占比为55.6%，较去年同比下降近10个百分点；年金保险占比为23.2%，较去年同比上升4个百分点，成为第二大险种；意外险占比与去年基本保持一致，为3.4%。

从保费规模来看，人寿保险实现规模保费1173.5亿元，较去年同比减少3.2%；年金保险实现规模保费490.1亿元，较去年同比增长38.8%；意外险实现规模保费72.4亿元，较去年同比增长29.1%。