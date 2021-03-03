肾结石不痛不用处理？当心影响肾功能

查出肾结石，如果没有症状、不痛就不用处理吗？对此，广州医科大学附属第二医院泌尿外科副主任吴文起提醒，肾结石可能严重损伤肾功能而不表现出任何症状，即使是结石小，如果造成梗阻也需要及时处理。

家住番禺的陈伯（化名）今年已91岁高龄，最近因输尿管结石梗阻导致严重脓毒血症反复高热，饱受折磨，到广医二院求诊。在该院泌尿外科教副主任吴文起团队的精心治疗下顺利康复。

“其实陈伯6年前已查出肾结石，但由于平时没有不适感，加上身边很多朋友都有结石就不以为然，没及时干预，直到病情严重恶化才就医。”吴文起介绍，绝大多数肾结石并不会有肾绞痛，但不痛不代表完全不需要治疗。如果因肾结石导致输尿管长时间梗阻，同时反复感染，对肾功能造成很大伤害，等发现的时候肾功能可能已严重受损了。

泌尿系统疾病中，结石是种常见病，可能会严重损伤肾功能而不表现出任何症状。不少人查出肾结石，觉得不痛便没事了。其实，肾结石痛不痛主要取决于结石的大小，有无梗阻和继发性感染。疼痛主要是由于较小的结石活动范围大，当小结石进入肾盂输尿管连接部或输尿管时，为了促使结石排出，输尿管会发生剧烈蠕动，于是出现绞痛。

但医生提醒，即使结石小，如果造成梗阻也需要及时处理，不然结石不动了，疼痛慢慢缓解了，很多人以为没事，其实堵在那里可能造成肾积水，影响肾功能。即使经过专业医生评估，暂时不需要处理的结石，建议每半年复查一次B超以及尿液分析。

预防结石要多喝水很多人都知道，但是喝什么水、喝多少水有讲究。吴文起建议最好喝白开水，每天喝两升以上，每隔几小时喝一部分。如果觉得难以估算每天是否喝够水量，可根据尿液的颜色来判断喝水是否足量，如果尿液清亮、透明，说明喝水量足，如果尿液偏黄，那就需要适当多补水了。（翁淑贤）