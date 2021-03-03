春天保护心血管要唱好“五首歌”

春天来了，北方仍乍暖还寒，冷不丁就来个倒春寒，大家想甩掉冬装可不能心急。每年这时候，医院接诊的心血管病患者都不少，因为这类疾病与气温的关系十分密切，既怕寒冷，又怕忽冷忽热。火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红提醒，春天保护好心血管，要唱好“五首歌”。

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“保暖歌”：出门一定穿暖和

刘女士患有心脏病、高血压，大风天外出买菜，穿得比较单薄，回家后感到浑身发冷，不一会儿就晕倒在地。家人立即呼叫120将她送医，测量血压最高升至190/80。

常言道：春捂秋冻。胡桃红说，春天冷暖空气活动交替频繁，心血管病患者应随时关注天气预报，根据天气变化及时增减衣物，不能穿得太多，也不能穿得太少。尤其是在大风天，还是有必要穿上羽绒服，戴好口罩、帽子、手套，围上围巾，加穿背心护背，并避免迎风行走。当然最好是不在大风天出门，一来是可以防止呼吸道感染，二来是防止因气温变化引起血压波动。

无论环境温度过高或过低，都可能造成心血管疾病患者血流趋缓、血液黏稠度增高，从而导致血栓形成，增加心肌耗氧量。

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“运动歌”：太阳升起再锻炼

于先生有个雷打不动的习惯，每天坚持早锻炼。可最近发生的一件事让他改变了这一习惯。一天早上7点多，他穿上运动服到公园跑步，跑出汗后又练起了气功。1个小时后，他突然感到头晕、眼花，幸好路过的邻居及时发现，将他送医。

春天，人的情绪容易兴奋，再加上昼夜温差大，血管反应强烈，容易引起心血管疾病的发作。

心血管病患者在初春坚持锻炼，是可以提高耐寒能力的，但不要过早出门锻炼，上午等太阳出来后或下午4点左右运动最好。运动前做一些准备活动，如扭扭腰、伸伸腿、揉揉膝盖等。运动时间以不超过30分钟为宜，感觉微微出汗即可。不选择爬山、跑步、打球等激烈运动项目，可根据自己的年龄、病情、体力及个人爱好，选择户外散步、打太极拳等中低强度运动。运动时循序渐进，不做鼓劲憋气、蹲下起立、剧烈用力的动作。要特别注意的是，在锻炼中出现无力、气短等身体不适，必须立即停止运动。

适度锻炼可改善心血管功能，降低相关疾病发生的风险，但不科学的运动会弄巧成拙。

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“饮食歌”：“四忌”保心安

方先生有心梗这个老毛病，但他嘴壮，爱大吃大喝。除夕那天，一家团圆，他吃得尽兴，还喝了点酒。没想到团圆饭刚吃完，心梗就发作了，紧急送医抢救才转危为安。

对于心血管病患者来说，在任何时候、任何情况下，千万要管住自己的嘴，大吃大喝易使旧病复发，处置不及时还有生命危险。

有些人错误地认为春天不冷不热，也不像秋天那样干燥，是享受美味佳肴的最佳时期。然而，越是在春天，越是要控制好饮食，以清淡、均衡为原则。建议适当摄取动物脂肪和蛋白质；主食宜选择粗粮及粗纤维食物（如红薯、玉米等），防止大便秘结对心脏产生不良影响；多吃新鲜蔬菜、水果，保证摄入足够的维生素；多吃豆类、豆制品，利于胆酸排出，使胆固醇合成减少；多吃鱼，可降低血液中胆固醇和血液黏稠度，防止冠状动脉血栓形成。

总结起来，心血管病患者在饮食上有“四忌”：忌暴饮暴食，吃得过饱；忌高油、高盐、高脂，以及豆酱、咸菜、腌肉；忌高热量食物；忌含糖量较高的甜食。

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“情绪歌”：勿大喜大悲

李女士天生有一副好嗓子，爱唱爱跳。最近，她与儿时好友重逢，相约唱歌。沉浸在欢乐里的李女士唱了一首接一首，完全忘记了自己是一名冠心病患者。两个小时后，她感到气短、头昏、呼吸困难，幸好常备药带在身上，服药后好转。

保持心理平衡，以及稳定和愉悦的情绪有益心脏健康，可降低患心脏病的几率，也可使身体免疫机能处于最佳状态。激动的情绪，包括兴奋，都应尽量控制在半小时以内，否则人的神经系统会因较长时间处于高度兴奋状态，引发意外。

同样，持续焦虑、忧郁、悲观的负面情绪，对心血管病患者也非常不利。负面情绪会使神经系统的功能发生紊乱，导致组织器官功能失调，长期下去还可影响血脂正常代谢，使脂肪聚集凝固，最终沉积于动脉管壁形成斑块。

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“保健歌”：不服老不行

吴先生是军队的一名退休干部，多年的部队生活让他对自己的身体特别有信心。春天一到，他觉得不能在家闲着了，忙不迭地给自己安排了丰富的活动，要么跑步锻炼，要么约邻居下棋，要么跟老战友聚会、打球……直到最近他的心肌炎再次复发，需住院接受治疗，他才明白身体已经吃不消了，不服老真不行。

相比于寒冷的冬天，很多人在春天对于身体的保健意识不那么强，容易放松警惕，但往往意外就是在这时候发生的。在日常生活中，人们尤其是中老年人要注意社交活动不要过于频繁，要有时间观念，吃饭、睡觉、运动都要有固定的时间，不能过度劳累，更不能熬夜，尽量在晚10点前上床睡觉。

除此之外，躺下、起身、低头、下蹲等动作尽量缓慢，以免发生晕厥、摔倒。早晨起床后，在床上坐5分钟左右再下地，然后喝一杯温开水让血液得到稀释，以免出现心绞痛、中风。平时需定时测量血压，一旦出现头晕、头疼、肢体麻木等症状，及时就医。（作者单位：火箭军特色医学中心）