直播时代，不能把孩子当收割流量的工具

据《中国青年报》报道，近日，“小马云”范小勤回家了。4年前，他因长相酷似企业家马云而走红网络，随后与网红公司签约并以“小马总”的身份做代言、搞直播、拍电影。

4年后，当解除一切合同的范小勤回到家时，4年级的他连最简单的加法都不会。只会对着家里来访的人说：“大家好，我是小马云，我爱你们。”

“网络媒介侵蚀了童年和成年的分界线。儿童被迫提早成年，成人化的儿童出现了。”传播学大师尼尔·波兹曼提出这个观点时还是40年前，那时的传播媒介尚未像今天这般发达，直播、打赏、网红这些事物尚未出现。但他的预言却精准地描述了如今这个时代。

当天真无邪、不谙世事的孩子突然与网络、直播、流量产生联系，并有模有样地模仿起成人的言行举止，后果如何想必公众心中已有答案。

比如，3岁的小网红佩琪因为做吃播，体重已飙升至70斤，颇有些“生命不能承受之重”，但其父母还是在直播中不断喂食，丝毫没有为佩琪的身体健康担心。无独有偶，让未成年人在直播中身着不得体服装打色情擦边球、直播家暴孩子等乱象，屡见不鲜。

究其原因，不外乎一些人想靠出格行为博取眼球，累积流量，进而收割粉丝变现。而这些本应健康成长的孩子，成了一些利欲熏心的人的赚钱工具。

“人是目的，永远不可把人用做手段”。特别是三观还未成形的孩子，他们没有成年人的判断力、克制力，很容易沦为“工具”受人摆布，误入歧途而不自知。更何况有些“领路人”还是他们的父母，这种情况下，孩子或许只能不知不觉地成为一名无辜的受害者。

而这种伤害对孩子来说可能是深远持久的——“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”

当然，我们并不反对父母将孩子生活中积极美好的一面分享在网络平台，因为那些瞬间有温情、有乐趣、还有爱，不仅给网络世界增添了精彩和多元，还会促进孩子健康发展。

面对流量红利，有些孩子迎合，有些孩子拒绝，不同的选择背后蕴含了家长对教育孩子的不同态度和认知。有的家长只生不养、只养不教，急功近利又短视，用极强的掌控欲安排孩子的时间、生活和行为，最终很可能害了孩子也害了自己；有的家长则宽视野、大格局，以将孩子培养成三观健全、有独立思考能力的人为目标。

当然，青少年的未来不能只靠家庭，学校乃至整个社会都有对青少年正确引导的责任，应该共同致力于消除网络世界“利”字当头、流量为王的浮躁氛围，为孩子营造健康成长的外部环境。同时，相关法律法规要明确相应的规范和底线，用强制手段对孩子进行兜底保护。

新修订的未成年人保护法将于今年6月1起实施，新法明确网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；要求网络服务提供者对用户和信息加强管理，发现违法信息或者侵害未成年人的违法犯罪行为及时采取相应的处置措施等。这也是新法的亮点之一——在信息时代的背景下，在家校保护、社会保护的基础上，强调司法对未成年网络使用权益的全面保护。

孩子代表了未来，只有他们越来越好，整个社会的未来才能越来越好。