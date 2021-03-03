菜肴包加热成外卖，消费者知情是前提

据澎湃新闻网3月1日报道，很多人以为天天吃的外卖是厨师现做的，但实际情况可能是，商家并没有厨师，而是事先购买好了菜肴包，接单后，便将冷藏已久的菜肴包拿出来进行复热，几分钟时间菜品就可以出锅了，然后通过外卖员送到消费者手中。一些外卖菜肴包的保质期最长可达18个月。

就菜肴包这个行业本身来说，其并没有什么问题，反而可能是一种创新。比如，想要吃正宗的淮扬菜，以前只能去扬州。而在不同饭店、不同厨师那里，吃到的菜品风味也有很大区别。但现在，已经有不少企业在探索中餐工厂化和标准化生产，希望让地方特色美食跨过千山万水走进千家万户。

菜肴包就有这样的特点。可以预计的是，随着相关技术的突破，会有越来越多的传统中餐以菜肴包形式出现。所以，菜肴包本身没有问题，问题是它出现在了外卖里。在外卖中使用菜肴包，首先要回答的是，其是否符合食品安全。据称，这些菜肴包品类丰富，价格便宜。如果是正规厂家严格按照标准生产，菜肴包安全问题不大，就怕菜肴包来自三无小作坊。而且，这些菜肴包很有可能经过了长途运输和长期保存，这在相当程度上增加了食品安全的风险系数。

其次，消费者的知情权应该得到有效保证。当消费者选择在外卖平台下单，其是否真的清楚知道自己食用的是加热菜肴包？是否能够有效获取这些菜肴的保质期限等信息？外卖交易也应建立在公开透明的基础上，卖家不能混淆视听，给消费者造成误会甚至欺骗。

再有，平台方对于一些商家大量使用菜肴包是否知情？如果不知情，说明来自平台方的监督有待加强；如果知情却未形成对相关商家的有效监督，那么极有可能在发生纠纷后受到牵连，被要求共同担责。

所以，外卖菜肴包不是不能用，而是如何安全地用、光明正大地用，不能隐瞒实情，更不能故意糊弄、欺骗消费者。任何时候，公平交易、诚实守信，都是基本的商业伦理。