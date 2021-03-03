国家卫健委：3月2日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京3月3日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东3例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者385人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例166例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5030例，累计治愈出院病例4864例，无死亡病例。

截至3月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例186例（其中无重症病例），累计治愈出院病例85111例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89933例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者979653人，尚在医学观察的密切接触者4929人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者249例（境外输入246例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12035例。其中，香港特别行政区11032例（出院10563例，死亡200例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区955例（出院919例，死亡9例）。