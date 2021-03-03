北京市新冠疫苗累计接种突破500万人

等待接种新冠疫苗的冬奥建设者 摄影/本报记者 崔毅飞

记者从市疫苗接种工作组了解到，自2021年1月1日全面启动9类重点人群新冠疫苗接种，截至3月2日14时，北京市累计接种765万剂次，累计接种达500万人，其中264万人完成两个剂次接种。

据了解，疫苗接种能有效降低人群感染和发病风险，北京市在前期完成重点人群疫苗接种的基础上，将按照国务院联防联控机制的总体部署，积极稳妥有序推进下一阶段疫苗接种工作。围绕感染高风险人群、维持社会基本运行人群、基本生活物资供应保障关键岗位人群及服务业和劳动密集型行业从业人员等疾病传播风险较高人群接种疫苗，实现重点人员“应接尽接”。同时，本市围绕重大活动保障人员、重点地区人员，加大疫苗接种的推进力度。

此外，北京市根据国家整体部署对部分因特殊原因需接种且身体基础状况较好的老年人接种疫苗，并逐步开展其他人群的疫苗接种，争取逐步建立人群免疫屏障。

现场：延庆区69451人完成新冠疫苗接种

自启动新冠疫苗接种工作以来，延庆区在做好9类人群疫苗接种基础上，重点为冬奥会筹办构建免疫屏障。截至3月1日18时，延庆区累计完成新冠疫苗接种69451人，接种人数占全区18-59岁常住人口的比例达到51.07%。

昨天上午，北京国家高山滑雪有限公司组织71名冬奥建设者，前往延庆区的疫苗接种点，进行第二针接种。该公司作为冬奥村和山地新闻中心的建设方，春节前已完成283名在岗人员的疫苗接种，此次接种的71人，是春节后返京的建设者。据北京青年报记者了解，从2020年底开始，冬奥延庆赛区率先组织冬奥测试活动服务保障人员706人进行疫苗接种，并将冬奥运行团队、冬奥重点工程建设人员纳入接种范围，截至目前累计接种各类人员2842人，做到冬奥相关人员应接尽接。春节后，随着工人陆续返岗复工，延庆区还将组织冬奥建设者继续开展疫苗接种，确保应接尽接、动态清零。

为稳固防疫屏障，延庆区还重点推动冬奥赛区所在地张山营镇的疫苗接种工作。按照应接尽接、次序动员、先易后难、先小后大、先常住后流动的原则，全镇开展了符合接种条件人员摸底，系统推进全镇疫苗接种工作。截至3月1日16时，全镇接种新冠疫苗7439人，接种率为81.81%。截至3月1日18时，延庆区累计完成疫苗接种69451人，接种人数占全区18-59岁常住人口的比例达到51.07%。（记者 蒋若静 崔毅飞）