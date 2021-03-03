钟南山对话福奇：疫情防控需要全球合作

新华社广州3月2日电 北京时间3月2日21点，中国工程院院士钟南山在广州出席由爱丁堡大学组织举办的国际疫情防控专家研讨会，与美国著名传染病学专家福奇博士进行连线对话，探讨全球抗疫合作等话题。

疫情防控：全球合作至关重要

关于全球合作，钟南山认为，新冠病毒是全人类的敌人，假如新冠病毒还在个别国家蔓延，新冠肺炎就不可能在全世界得到控制。我们想终止这个疫情，就需要由每个国家的决策层基于科学、基于证据去进行恰当的决策，大家都尽最大的努力，所以需要全球的团结。

福奇表示，全球合作之所以重要，第一个原因是出于道义责任，第二个原因在于病毒变异。仅仅一个国家的成功防疫是不够的，如果不开展跨国合作，病毒会在跨国传播中快速变异，反过来又会冲击已经成功防疫的国家。

“很清楚的一点就是我们要保持这种团结合作的精神，用这种精神来推进全球卫生健康网络的工作，应该要让每一个国家都参与到这个过程中，而且每一个国家都在这个过程中学习和吸取这些痛苦的经验和教训，十年之后、二十年之后，我们都不能忘记经验教训。”福奇说。

福奇说，之前全球合作也有一些成功的例子，比如麻疹和脊髓灰质炎，无论是大范围还是小范围，都有各方面的例子。“所以具体到新冠（肺炎防治），我觉得没什么理由不产生成功的例子。”

至少要2-3年才能实现世界范围内的群体免疫

针对众说纷纭的“群体免疫”，钟南山认为不能够用一些不科学、不人道的“自然免疫”手段达到群体免疫效果。

“随着疫苗的研发和陆续上市，我觉得至少要有2-3年的时间才能实现世界范围内的群体免疫”。

经济发展和疫情防控需要平衡好

福奇认为，面对疫情，经济停摆和恢复必须要同公共卫生防疫的要求匹配起来，至于如何找到经济和防疫之间的平衡，需要多方努力，包括社会科学、政治科学界联合起来，找到真正有效的解决办法。

在谈到疫情应对的经验和教训时，福奇认为，我们不能够操之过急，如果操之过急，恢复所谓的“正常的生活”，我们就很可能会面对疫情的反扑，就可能会有很大的风险，但如果动作太慢，也可能会是一个痛苦而缓慢的过程。

钟南山同意福奇关于“重启经济不能操之过急”的观点。

他表示，去年全球许多国家的GDP都有所下降，中国的GDP在去年上半年也有所下降，但在下半年恢复了正常的经济发展。“我们花了很长的时间在考虑什么时候能够复工复产，去年一直到疫情基本得到控制2个月后，我们才重新开放经济活动及复课。在这方面我们做出很严格的规定，一些国家过快地复工复产，疫情就再次反扑，这是很多其他国家的人民所经历的问题。”

“一年以后会比现在好”

对于未来一年的预测，福奇说：“在一年之内，我们不可能让全世界的人都打上疫苗，但我预测我们已经能够较好地控制疫情了，我们已经采取了一些措施，有一些步骤让我们逐渐取得了正常的社会生活，我们的经济能够复苏，而且社会也能够得到一个比较良好的发展。我们的跨国境的旅游、旅行也能够重新出现。”

钟南山说：“我个人对未来还是很乐观的，因为我们的方向是对的，大部分国家目前的传染病例正在减少。一年以后会是什么样还很难预测，但一年以后所有的情况都会比现在要更好，”钟南山说，“全世界各地的专家还需要通力合作，能够开发出新的药物、新的抗体、新的更有效的疫苗，这些都是我们要恢复正常的社会生活的必要前提。”（记者肖思思 马晓澄 陆浩 洪泽华）