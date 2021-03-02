2020年国民心理健康状况如何？这份报告给出答案

1日，由中科院心理研究所和社会科学出版社联合举办的2020版“心理健康蓝皮书”发布会在京举行，正式对外发布《中国国民心理健康报告（2019—2020）》（以下简称《报告》）。

2020年国民心理健康状况如何？《报告》显示，与2008年中科院心理研究所首次全国心理健康状况调查结果对比发现，2020年我国国民心理健康状况的地区差异仍然显著，东部地区显著优于其他地区，城市户籍人口显著优于农村户籍人口，低收入、低学历、无业与失业人群的心理问题更为突出。

蓝皮书副主编、中科院心理研究所教授陈祉妍进一步解释，在地区差异上，2008年东部地区存在抑郁风险的人数占比仅比中西部地区低2.6%，到2020年这个差距拉大到8%。但是，在心理健康意识的跨年比较中，2020年有更多人认为心理健康工作重要，比12年前提高了6.1%，人们的心理健康意识得到增强。

富有标志性的心理健康变化发生在“生活满意度特征”的跨年度比较上。对比显示，2008年居民的生活满意度还表现为对家庭生活、身体健康较为满意而对物质生活较不满意，到2020年则变为，以住房和车为代表的物质生活质量满意度明显提升，其他各方面满意度和总体满意度都略有下降。陈祉妍表示，“由此可见，居民对心理健康服务的隐性需求不断增长”。

站在不同的时间维度，会发现人们对心理健康状况感受迥然。《报告》显示，相比十年前，人们感到的心理健康水平有明显下降，而对比一年前，人们感到的心理健康水平有所上升。面向未来5年的心理健康期待，《报告》的结论是，人们积极的预期要多于消极的预期。（记者何亮）