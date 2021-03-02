开学季，小心这些病找上你家娃

春季是流感、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、流行性脑膜炎、结核病等呼吸道传染病高发季节，当前我国多数地区处于季节性流感的流行高峰。

为推动各地各校在春季学期开学前后做好学校传染病防控工作，有效防控流感等呼吸道传染病在学校发生和蔓延，保障学生身体健康，让我们一起来了解如何预防春季呼吸道传染病！

预防流感

流行性感冒（简称流感）：由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。流感具有潜伏期短、传染性强、传播迅速等特征，学校、幼托机构等人群聚集的集体单位容易出现暴发疫情。

三月气温仍然较低，而且时寒时暖，温差较大，这些都适合流感病毒的生存，因此仍然要注意预防流感。

保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段。主要措施包括：

1.勤洗手，使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，不用污浊的毛巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后）应立即洗手。

2.保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，避免用手触摸眼睛、鼻或口。

3.增强体质和免疫力，均衡饮食、适量运动、作息规律，避免过度疲劳。

4.保持环境清洁和通风，每天开窗通风数次，保持室内空气新鲜。

5.尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。

6.出现呼吸道感染症状如咳嗽、流涕、发热等，应居家休息，及早就医。

预防水痘

发病症状：水痘的潜伏期一般为1到2周，刚开始会出现发热、全身不适等症状。儿童发病后首要症状就是出现皮疹。

1.水痘的皮疹具有特征性，首先是出现有特征性的红色斑疹，后变成丘疹，再发展成水疱，伴有剧烈的瘙痒感。三四天后疹子开始干燥结痂。在同一部位，可能会出现皮疹、水疱、结痂同时存在的情况。

2.儿童患者全身症状及皮疹均较轻，成人和婴儿病情较重，皮疹多而密集，易并发水痘肺炎。免疫功能低下者易形成播散性水痘。

3.水痘为自限性疾病，如果没有并发症，约10天左右会自愈，且预后一般良好，而且在感染过后，可以获得对水痘病毒的永久性免疫。

预防措施：接种水痘疫苗是预防和控制水痘最为有效的手段。大量流行病学研究证实了水痘疫苗的安全性和免疫效果。水痘疫苗在浙江省属于二类疫苗，是自愿自费接种的。

(一)推荐对象：1岁以上的儿童和青少年。

(二)其他建议对象：重点人群如医务人员、学校老师等；高危人群如家庭内与水痘患者密切接触的易感者（年龄<40岁、无水痘患病史）。

预防麻疹、肺结核

麻疹：3～5月是麻疹传统高发期，麻疹病毒传播迅速，学校、外来务工人员聚居地等人群密集场所要注意防范。此外，到商场、电影院、医院等人员流动性较大的地方，戴上口罩，适当做好防护，尤其是陪护病人就诊、输液时，更要做好防护工作，尽量减少在医院滞留的时间。有宝宝的家庭，请根据预防接种通知单做好常规的麻疹疫苗接种。

肺结核：肺结核也是春季常见的呼吸道传染病之一，主要通过咳嗽、打喷嚏、大声说话等产生的飞沫或痰液传播。肺结核主要表现为咳嗽、咳痰、痰中带血、低热、盗汗、乏力、体重减轻等。出现咳嗽、咳痰2周以上，应及时到医院检查是否得了肺结核。 本报通讯员 任少凡