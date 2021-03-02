国家卫健委：3月1日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京3月2日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（四川4例，广东3例，天津1例，上海1例，河南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者203人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例171例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5020例，累计治愈出院病例4849例，无死亡病例。

截至3月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例200例（无重症病例），累计治愈出院病例85087例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89923例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者979150人，尚在医学观察的密切接触者4824人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者243例（境外输入240例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12022例。其中，香港特别行政区11019例（出院10547例，死亡200例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区955例（出院919例，死亡9例）。