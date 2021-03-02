中国人营养和体格明显改善

中国居民吃得怎么样？中国营养学会日前发布的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》（简称《报告》）给出答案：中国居民营养状况和体格明显改善。全国城乡居民来源于动物性食物蛋白质的比例从1992年的18.9%增加到2015年的35.2%。特别是农村居民的膳食结构得到较大的改善，碳水化合物的供能比下降，城乡差距逐渐缩小。

《报告》显示，中国居民消费结构变化，膳食质量普遍提高。谷类食物仍是能量的主要食物来源，蔬菜供应品种更加丰富，季节性差异明显缩小，居民蔬菜摄入量仍稳定在人均每日270克左右，与其他国家相比一直处于较好的水平。居民动物性食物摄入量增加，优质蛋白摄入量增加。农村居民的膳食结构得到较大的改善，碳水化合物的供能比从1992年的70.1%下降到2015年的55.3%，动物性食物提供的蛋白质从1992年的12.4%提高到2015年的31.4%，城乡差距逐渐缩小。

不同年龄段居民身高增加显著。《报告》显示，近30年来，中国儿童青少年生长发育水平持续改善，6-17岁男孩和女孩各年龄组身高均有增加，平均每10年身高增加3厘米。农村儿童身高增长幅度为男生4厘米、女生3厘米，大于城市儿童男生3厘米、女生2厘米的身高增长幅度。成人平均身高继续增长，2015年18-44岁男性和女性的平均身高分别为169.7厘米和158.0厘米，比2002年分别增加了2.2厘米和1.6厘米。

居民营养不足状况得到根本改善。从监测数据来看，5岁以下儿童生长迟缓率、低体重率分别为4.8%和1.9%，已实现2020年规划预设目标。无论是儿童还是成年人，营养不足发生率明显降低，特别是能量供应不足已经得到根本改善。儿童青少年、孕妇贫血率、维生素A缺乏率均有显著下降，营养状况得到明显改善。