阿斯利康中国与君实生物达成战略合作

阿斯利康中国与君实生物于近日共同宣布一项战略合作，双方将基于各自在药品研发、市场覆盖、渠道拓展等领域的优势资源，积极探索在肿瘤领域的全新深度合作。

双方此次联手将助推本土优质创新药物惠及更多中国患者，这也是阿斯利康不断履行中国承诺，在全球化视野下深耕本土化合作与发展的又一重要举措。双方将继续探讨海外包括新兴市场在内的商业合作，在现有合作基础上积极探索扩大未来合作深度和广度的可能性，合力打造跨国药企与本土药企多管线合作的典范，共同推动中国本土创新药走出国门、惠及全球患者。

肿瘤是阿斯利康的重点业务领域之一。此次合作是对现有免疫肿瘤产品适应症的充分互补，将助力更多中国肿瘤患者获益于免疫疗法。依托阿斯利康在肿瘤治疗领域拥有的广泛创新资源和卓越的本土商业化能力，双方致力于让本土创新药以更广阔的覆盖范围、更快的可及速度造福患者，践行“以患者为中心”的价值观。

对于此次合作，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“作为一家本土化的跨国药企，阿斯利康始终致力于通过不断深化与中国本土企业的合作，造福广大患者，推动中国健康产业的长期发展。君实生物是中国本土优秀的生物制药企业，兼具卓越的研发实力和发展潜力，我们对未来商业拓展空间也充满信心。我们相信，此次与君实生物的战略合作是一个开始，在跨国药企与本土药企的紧密合作下，中国高品质的本土创新药将为广大患者带来更大价值。”

君实生物首席执行官李宁同时表示：“很高兴此次能够与阿斯利康合作，共同推进特瑞普利单抗在中国的商业化工作。我们充分相信，凭借阿斯利康在中国深耕多年所积累的广覆盖的渠道网络，尤其是在县域市场的推广能力，能够让更多患者获得及时、有效的治疗。同时，在公司‘立足中国，布局全球’的战略指引下，我们也非常期待未来能够与阿斯利康在更广泛的领域进行深度合作，为中国乃至全球患者提供效果更好、价格更优的治疗选择。”