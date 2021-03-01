国家卫健委：2月28日新增新冠肺炎确诊病例19例 均为境外输入病例

人民网北京3月1日电 据国家卫生健康委官网消息，2月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，均为境外输入病例（四川9例，广东6例，北京2例，上海2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者166人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例171例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5009例，累计治愈出院病例4838例，无死亡病例。

截至2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例210例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85066例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89912例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者978836人，尚在医学观察的密切接触者4715人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者254例（境外输入249例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12008例。其中，香港特别行政区11005例（出院10536例，死亡199例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区955例（出院919例，死亡9例）。