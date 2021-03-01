雷公藤内酯酮或可作为男性避孕药

近日，广东省计划生育专科医院（广东省计划生育科学技术研究所）国家卫生健康委男性生殖与遗传重点实验室唐运革、秦卫兵科研团队，联合美国加州大学团队，在非激素类男性避孕药研发方面取得重大突破。研究发现，在中药雷公藤中提取到的雷公藤内酯酮可以作为一种潜在的非激素类男性避孕药。相关研究成果已在线发表于国际学术期刊《自然-通讯》。

据了解，男性避孕方法目前还局限于体外射精、绝育手术和避孕套等，男性避孕药物的研发进展十分缓慢。雷公藤作为中药，常用于治疗类风湿性关节炎、肾炎、红斑狼疮等。然而，在治疗疾病的过程中，人们发现长期服用雷公藤可引起男性不育。这引起了科研人员的关注，试图从雷公藤提取物中寻找“抗精子”成分。

秦卫兵介绍，研究团队早在2009年就提出把精子发生的单倍体期作为研发男性非激素类避孕药靶点的观点。研究团队于2012年发现，雷公藤内酯酮在雄鼠身上具有避孕有效性和可逆性。

2015年，广东省计划生育专科医院联合美国加州大学团队，开始了为期5年的科技攻关。研究发现，雷公藤内酯酮可以作为一种潜在的非激素类男性避孕药。“口服雷公藤内酯酮可以诱导雄鼠和雄性食蟹猴精子畸形，使精子失去活力和受精能力，从而达到避孕效果。测试显示，这种方法近乎100%有效、无明显副作用，一旦停药，雄性的生育力可以完全恢复，并能生产出正常子代。”秦卫兵说。

秦卫兵表示，研究还初步阐释了其作用靶点和避孕机制，认为雷公藤内酯酮是一种极具转化应用前景的非激素类男性避孕候选药。下一步，研究团队将着手开展雷公藤内酯酮临床试验前期准备。（记者王倩）