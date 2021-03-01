老人鞋，真能防跌倒吗

预防跌倒骨折，做好这几件事更重要

前段时间，广州市消委会、佛山市消委会共同发布了一个老人鞋测试报：40多款老人鞋中，有多款致癌物超标，最高的一款超标高达302倍。

老人鞋在这几年渐渐流行，主打轻便柔软，防滑减震，防跌倒。很多年轻人因此也会给父母长辈买一双这样的鞋表孝心。

这些老人鞋的价格不等，便宜的百元，贵的上千元。

那么，对老年人来说，一双这样的鞋子究竟在多大程度上能预防跌倒？或者说，老年人需要专门的老年鞋来防跌倒吗？

钱报记者采访了几位骨科医生，他们结合临床病例，给出的建议很明确：鞋子在老年人防跌倒方面，并不起关键作用。

因为鞋子造成跌倒骨折的

并不多见

“说实话，老人跌倒，有些防不胜防。从门诊病例来看，因为鞋子问题造成的跌倒骨折，数量非常少。”浙江医院骨科副主任医师孙启才表示，对老年人来说，鞋子合适当然重要，但只要做到大小合脚，以及适度的防滑就可以。

很多老人鞋都主打鞋底柔软，孙启才觉得鞋底过度柔软反而不好，“太软，走路就像踩在棉花上，反而不稳。我们经常说，脚踏实地。老年人走路尤其需要这样，要有踩在地上的感觉。”

同样的道理，过度防滑，就像汽车刹车时的抱死一样，可能更容易摔跤。

其实，关于老年鞋，不少科普的重点都是：要让老人穿对鞋，需要的是“因人而异”，而不是特殊商品。

一些科普文章还给出了老年人选择鞋子的具体建议：别再迷恋底部平平的老布鞋，运动鞋才是最好的选择；找到一双有鞋带 / 搭扣、宽鞋头、带透气网的运动鞋；检查鞋子各部位的柔韧性，包括足跟杯要硬，稳定足弓等；以及傍晚去买，让老人试一试，理由是，傍晚的时候，老人的脚部最浮肿，也是最合适的试穿时机。

坐公交颠簸了一下

老人骨折了

孙启才年前接诊了一位83岁的老太太，她因为跌倒造成腰椎骨折。

受伤的过程让人意想不到：当天太阳好，她拿着被子去晾晒，把被子搭到绳子上后，老人有些没站稳，坐在了地上。

“摔得也不算重，看着就是轻轻坐在了地上，摔了之后还可以行走，但是起床时和翻身时腰疼明显。”孙启才说，老人的儿子很快把她送往医院，“我说可能是腰椎骨折，他还不信，说他妈妈当时摔得并不重。”

核磁共振拍片出来后，证实了孙启才的判断。

“其实门诊中，多数老人骨折的过程就像这位老太太一样：非常轻微的一个动作，可能就骨折了。”

孙启才接诊中，遇到最多的一种情况就是：老人坐公交车，车辆颠簸了一下，腰椎骨折了；还有的是走路时，屁股稍微歪了一下，髋关节骨折了。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科医生蔡宏歆也说，多数老年人骨折都是在平地上或者上下楼梯时发生的，可能平地上的一粒小石子都会让他们“受伤”。

那么，问题来了，人老了，为什么容易骨折？

“老年人一般都缺钙，骨质疏松，这是最大的问题。” 孙启才解释，这也是普通人说的，人老了，骨头就变脆了，容易受伤。

骨质疏松的同时，老年人的骨头还会出现“压缩”的情况，形象一点说，就是像海绵一样。

“骨骼的弹性全面变差，脊柱（腰椎、胸椎）都会被压缩。为什么有些人变老后身高会缩矮，比如以前身高175公分，到了老年后只有170公分，就是这个原因。当然，足弓和肌肉也会退化。”孙启才解释，正常人的足弓是呈弓形结构，可以使足具有坚固、轻巧和弹性，能承受比较大的压力，同时缓冲对身体产生的震动，足弓退化后，这些方面都会变弱。

其他如关节炎、腰椎疾病等都会造成肌力下降，行走不便。

“良好的肌肉弹性意味着柔韧性强，能保护人体不容易受伤。” 蔡宏歆说，老年人肌肉弹性下降后，一旦行动失衡，就特别容易受伤。

预防老年人跌倒骨折

做好这几点

事实上，老年人害怕跌倒是有原因的。在我国，跌倒是65岁以上老人年伤害死亡的首位死因。

“跌倒造成的髋关节骨折，被称为是‘人生最后一次骨折’。” 蔡宏歆解释，老年人跌倒最容易骨折的部位是：髋部骨折、手腕骨折、腰椎骨折等。这其中，髋部骨折造成的影响最大，这种骨折发生后，老年人极容易卧床不起，从而失去独立生活的能力。

“骨折基本不会致命，致命的是骨折之后产生的并发症，比如长期卧床后，极容易诱发坠积性肺炎，以及褥疮、泌尿系统疾病和长期卧床后引发的下肢静脉血栓，它会造成致命性肺栓塞等。” 孙启才说。

老年人骨折虽然防不胜防，但也不意味着只能听之任之。两位医生也给出了建议。

最好的预防是防骨质疏松治疗，也就是我们经常说的注重补钙，同时多吃蛋白质含量高的食物，适量的运动以及晒太阳，这是从根本上预防。

老年人跌跤是一种自然现象，平时要适当地关照老年人，并且督促他们进行肌力和平衡的训练。

除此之外，生活中，家里地面尽量保持干燥，不要湿滑，走廊、通道以及为卫生间最好安置一些扶手，防止跌倒。

起床的时候慢慢起身，有个缓冲；家里最好布置地亮堂一些，光线明亮，避免意外。

不过，如果真的发生跌倒，造成骨折，也并不是没有办法。

那位83岁的老太太，孙启才医生最后为她做了腰椎微创手术，局部麻醉，手术时长半个小时，老人很快就恢复了。

蔡宏歆在过年前后，为七八位老人做了手术，都是八九十岁高龄，跌倒后骨折，有些是髋部骨折，有些是手腕扭伤。

“有位87岁的阿姨，过年前在家里平地上跌倒，髋部骨折，转院到我们这里，我们给她做了微创手术，用钢钉处理了骨折部位。”

老太太术后髋部疼痛马上缓解，第二天就可以在床上自己翻身和坐起来，也能够坐轮椅进行活动，减少了卧床的并发症；同时大大缓解了照顾护理人员的压力。“患者身体状况也术后马上开始好转，术后一到二个月骨折愈合后可以恢复独立行走。”

蔡宏歆也想提醒大家，随着社会老龄化，老年人髋部骨折逐渐成为骨块的常见病，老年人髋部骨折后给社会和家庭带来了很大的负担，重在采用多方面措施预防；一旦发生了髋部骨折，应及时进行正规治疗，大部分老年人都基本恢复到伤前生活状态。