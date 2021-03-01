你是怎么被麻倒的  一捂就倒存在吗

一捂就倒存在吗

和麻醉有关的这些冷知识，你可能都不知道

上图为麻醉机和监护仪。右侧标有SEV的是七氟烷挥发器。

下图为两位麻醉医师在给病人做人工呼吸。面罩里是氧气。

佛山23岁女孩麻醉药（七氟烷）中毒死亡，其公司主管涉嫌强奸致人死亡被批捕。

这一事件近期在网上持续发酵。七氟烷能不能让人“一捂就倒”？有没有“一捂就倒”的麻药？两位微博大V为此起了争论，认证为医生的一位大V甚至亲自体验麻醉药“一捂就倒”，并录下视频。

麻醉药到底是怎么起作用的？麻醉是不是打一针或者吸一口就完事？麻醉是不是会让人失忆？走在大街上会不会被捂晕？……

我们请麻醉科专家来讲讲和麻醉有关的那些事儿。

“一捂即倒”其实需要一分钟左右

有没有让人一捂就倒的麻醉药？这个话题不算新鲜，也不是第一次进入公众视野。

不法分子网购药物侵害女性、一拍即倒、一闻即倒，这样的事件，时有爆出。

迷药、听话水，这些是坊间对麻醉药物的另外一种称呼。“目前临床上，最常用的全身麻醉药物是两种：吸入麻醉药和静脉麻醉药。另外还有局部麻醉药等等。”浙江大学医学院附属邵逸夫医院麻醉科主任医师周大春说。

七氟烷就属于吸入麻醉药，它有点像酒精，是一种挥发性液体，气味类似油漆，通过呼吸道进入人体内，麻痹中枢神经，抑制大脑，让人意识消失。

如果把七氟烷洒在毛巾等物体上，捂住口鼻，多久可以迷倒一个人？

周大春想了想，给出答案：一分钟左右。

在临床上,以七氟烷为代表的吸入麻醉药品在麻醉诱导阶段，大多用于儿童手术,因为幼小的孩子不配合静脉注射。成人手术麻醉时，多使用静脉麻醉药，将麻醉药注射入血液，其通过血液循环至大脑，达到使患者意识丧失的目的。它见效更快。

丙泊酚是目前用得最多的静脉麻醉药品。“基本15秒左右就可以起效。”周大春说。

麻醉开始前，有的麻醉医生会让你从1数到10，很多人数不到10就昏了过去。这就是麻醉药品起效了。

进入麻醉状态，患者就会“失忆”，也就是不记得被麻倒后发生的事情，也失去知觉，即使用刀刺他，他也完全无感。同时还会有呼吸抑制或呼吸停止，血压下降等等变化。这与催眠、镇静、镇痛不是一个级别的抑制状态。

麻醉的关键是保证安全醒来

听起来，麻醉是件挺简单的事儿：用药，麻倒。事实上，麻醉医学相当复杂和专业。

全身麻醉，总是伴随着呼吸抑制或呼吸停止，以及循环抑制等许多变化。做辅助呼吸或人工呼吸，调整血压等是麻醉医生的日常工作。

为了方便人工呼吸和保护呼吸道，多数全身麻醉会做气管插管。

美国著名华裔麻醉学家李清木教授曾讲过一个故事，曾有人要求给麻醉医生降薪，因为他们的工作就是给患者打一针，让患者睡觉。一位麻醉医生说了一句话：其实，我打这一针是免费的，我的薪水是打了这一针后，看着病人，不让他因麻醉或手术出血死去，并保证他们在手术结束后能安全醒来。

手术麻醉时，患者感觉被麻倒只是一瞬间的事，其实麻醉过程分三步走。

麻醉诱导是第一步，它让清醒的人失去意识；第二步是维持，也就是让患者保持意识丧失。

这个过程最复杂。

很多人以为，麻醉就是一次用药到位，其实并不是。现代用的麻醉药都是短效药。通过持续给药保持麻醉状态，一旦停药，麻醉很快苏醒。

维持阶段，麻醉医师用药一般都是吸入麻醉药和静脉麻醉药联合使用，当然也可以只用一类。

“因为两种药品都有副作用，一般来说，药量越大，副作用越大，联合使用，都保持最少量，降低副作用。”周大春解释。

最后一步就是清醒。也就是降低麻醉药用量和停止用药，患者在手术结束后自然醒来。

“一般停药半个小时能清醒，但病人情况不同会有很大差别。”

熟练的麻醉医师能够在手术结束前的适当时机停药，做到外科医生在最后缝合时患者处于麻醉状态，但外科医生贴完纱布，患者就逐渐清醒。

“如果患者全麻手术后说，他对手术过程有印象，或者听到过什么声音，那就是麻醉不成功。”周大春说。

一些新手麻醉医师可能想减轻患者的疼痛，会稍微多给药止痛。

“这也不行，麻醉药和止痛药都有副作用，比如头晕、呕吐，量过了，这种副作用也会持续很久，非常难受。有的病人觉得比疼痛更难受。”

专业医师也不敢“赤手空拳”

麻醉医师在实施麻醉时，可不是赤手空拳直接上麻药，必须有专业的设备来辅助。

比如麻醉机、呼吸机、供氧设备、血压、心电检测器等。

实施麻醉为什么需要这么多装备？“因为麻醉会抑制呼吸，让人缺氧。我们在麻醉的同时会给患者吸氧，多数全麻，还需要给患者气管插管，人工呼吸，就是为了避免意外。麻醉会让人呕吐，失去意识后，呕吐可能会堵塞气道。”周大春说，“如果没有这些设备，我也不敢给人实施麻醉。”

周大春举例美国歌星迈克尔·杰克逊非正常死亡事件，正是私人医生给他注射了静脉麻醉药异丙酚，造成其突发死亡。

“异丙酚是一种强烈麻醉剂，这位私人医生不是专业麻醉医师，给药时也没有专业设备辅助，所以是非常错误的。”

麻醉药品的副作用可不止是头晕、呕吐，它还包括：低血压、缺氧、呼吸停止等，严重时会导致死亡。

这也是为什么，法律条文规定，麻醉药品必须在专业麻醉医师在场的情况下才能使用。这也是为什么麻醉医师是非常重要的。

杜冷丁、吗啡、芬太尼等麻醉性镇痛药，因为有成瘾性，被国家列为管制药品。麻醉中用到的其他药品也有很高风险，现在医院的管理都比较严格。

“以我们医院为例，麻醉科药品管理非常严格。”周大春说。“我们有药剂师驻扎在手术室内，负责药品管理。无论是管制药品还是非管制药品，都要求麻醉医师将空药瓶和剩余药品一起归还给药剂师，做到领用量与归还量一致。七氟烷则由麻醉技术员负责注入麻醉机，空瓶同样归还药剂师，麻醉医师不再经手七氟烷。”