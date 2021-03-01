国家级景区，为何餐饮跟不上?

2月27日，周六，以园林景观为主的国家4A级旅游景区郑州园博园迎来了游览小高峰。有市民反映，景区美景让人愉悦，但餐饮有些不匹配，希望能够加以提升。

该市民说，园博园景区唯一美中不足的是，餐饮品类少，可供老年人孩子吃的饭品类太少。游览当天，气温较低很是寒冷，他们转了大半个园子才发现有两个相对集中的小吃摊点，但热饭类只有饺子、茄汁面、馄饨、热干面、炒凉粉、臭豆腐、丸子汤等，且饭菜价位不低，有的小摊点一份最普通的韭菜鸡蛋水饺23个，卖到20元一份，“一个饺子合快一块钱了”。

该市民还反映，有位老人点了一份茄汁面，很简单的一份稀汤面条卖到20元一份，老人和成年人一份面根本吃不饱。

“小吃摊那里都是露天的，大冷的天，吃个饭冻得不行。我亲眼看到有两个孩子在吃自个带的泡面。里边的餐饮，成人也就只能吃份热干面或凉皮米皮烤肉串臭豆腐鸡蛋饼等随便垫垫。”该市民说，园区内的便利自助机倒是挺多，“但扫码刷来的都是冰凉的饮品和饼干、薯片等零食。园区内，有的景点竟然还吆喝卖泡面……”

采访中，记者也了解到，因为就餐不是很方便很舒服，很多游览的市民都是自带食物。

对此，前去游览的市民认为，景区风景很好，比较值得一去，但配套的餐饮却有待提升，“毕竟，园区那么大，要玩一整天，餐饮是很重要一项服务。总不能都只吃烤串泡面啥的吧？况且园区周边也比较荒，也没啥可以方便就餐的地方。餐饮提升了，也能带动吸引更多的游客前往。再者，该景区是国家级景区，这样的餐饮服务跟不上景区美景的级别，有点损害景区形象”。

还有带着孩子前去游览的市民反映，他们给孩子背了一壶热水，喝到最后凉了，但转了大半个景区，也没发现哪里有提供热水的。

对此，郑州园博园又如何回应？2月28日，郑州园博园客服人员回复说，园区是提供开水的，比如在南门附近的游客服务中心和北门等，能提供开水的驿站有五六个，“这个可能是市民没注意到”。

有关市民反映的餐饮提升的问题，该客服人员说，因园区太大，确实能吃饭的地方不多，这一点会向园区领导反映。