春天提防精神心理疾病高发

湿冷的春季，要提防精神心理疾病高发。昨日，长沙市第九医院（长沙市第三社会福利院）启动长沙市精神障碍患者家属培训计划，医护人员深入雨花区同升街道新聚园社区等地，普及精神障碍患者家庭康复、社区防治知识。

由母亲独自抚养长大的小轩（化名），因大学学业压力大，被确诊为精神分裂症。去年，通过在医院系统治疗，小轩基本恢复正常生活。但出院后，小轩未遵医嘱服药，导致近期疾病复发。“春季，是一年中气温、气压、气流、湿度等最为变化无常的季节，也是精神心理疾病的多发季节。”据市第九医院精神科三病室主任曹检化介绍，每年3到5月，像小轩这样的精神疾病患者复发率占全年的70%以上。精神心理疾病春季易复发，因此在春季更要加强心理保健和精神关注。

曹检化建议，春季防治精神心理疾病，要保持健康心态和良好的生活习惯，适当加强体育锻炼，通过跑步、打球、散步等体育运动舒缓压力，提高个人的心理抗压能力。可以在闲暇时观看电影、阅读或参加文体活动，消减不良情绪。要善于利用身边资源转移不良情绪，主动获取家庭、朋友、同学支持，寻找社会帮助，可设置合理的经过努力就能达到的目标，必要时寻求专业心理医生的帮助。如果市民有心理困惑，也可拨打长沙市心理援助热线 0731-85501010，寻求专业的帮助和指导。（全媒体记者 匡春林 通讯员 蒋红霞）