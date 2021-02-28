吴世彩：从康复医疗、康复教育、康复科研三方面推动康复事业高质量发展

中国康复研究中心党委书记、主任，残疾人事业发展研究会常务理事、心理分会主任委员吴世彩。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日下午，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，中国康复研究中心党委书记、主任，残疾人事业发展研究会常务理事、心理分会主任委员吴世彩表示，要秉承新发展理念，坚持高质量发展，构建康复事业发展的新格局。

“站在历史的新节点，推动康复事业可持续发展，推进残疾人人人享有康复服务目标，助力健康中国建设，是时代赋予我们的光荣使命。怎么体现我们的使命与担当？我觉得至少可以从三个方面发力——坚持理论先导与国家政策支撑、坚持康复高质量发展、全面提升全民的康复意识。”吴世彩说。

吴世彩表示，康复事业的发展水平标志着人类文明与社会进步的程度。康复事业的高质量发展，要从康复医疗、康复教育、康复科研三个方面推动，要从医、教、研三位一体融合推进构建现代康复新格局。在康复医疗方面，康复机构必须狠抓康复医疗质量与服务、规范与标准，康复部门必须加强全国康复研究区域中心和示范基地康复机构建设；在康复教育方面，通过残疾人康复人才教育基地建设、助推康复高等教育发展等举措，加强康复学科建设和高素质人才培养；在康复科研方面，通过制定“十四五”规划，立项建设康复科研基地、康复重点实验室等，推动我国现代康复医学与国际接轨，推动康复与残疾人事务国际化。

与此同时，吴世彩建议，借助媒体、学校、医疗机构，特别是社区的力量加大宣传培训，倡导现代康复理念与方法，不断提升康复医学的决策者、康复专业人士和社会公众的康复意识，切实助力健康中国综合指标体系的科学设定与全面落实。