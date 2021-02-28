截至2月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

2月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，均为境外输入病例（福建2例，云南2例，天津1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者358人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例162例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例4990例，累计治愈出院病例4828例，无死亡病例。

截至2月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例218例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85039例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89893例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者978249人，尚在医学观察的密切接触者4294人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察7例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者257例（境外输入249例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11985例。其中，香港特别行政区10983例（出院10519例，死亡198例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区954例（出院917例，死亡9例）。