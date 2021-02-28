开学返校，这份校园防疫指南请收好

编者按：2021年春季学期开学在即，各地和大中小学校都已行动起来。随着人员流动加大，校园疫情防控的压力还会持续存在，不能有丝毫放松。如何调整状态和做好健康防护？以下几个方面要做到。

疫情防控不松懈

2月25日，教育部印发通知，要求各地教育部门和高校统筹做好2021年春季学期新冠肺炎疫情防控工作，实现正常、安全、错峰开学。

其中，通知要求加强师生返校防护指导。教育引导师生返校途中有效做好个人防护，随身携带足量防护用品，主动配合交通场站做好体温检测、查验健康码等防控措施，乘坐交通工具时全程佩戴口罩、保持安全距离。

落实常态化疫情防控措施。精准掌握师生健康状况和行程轨迹，适时动态调整防控举措，积极运用信息化手段，实施便捷的进出校门管理机制。深入开展校园爱国卫生运动，加强校园环境卫生整治，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所环境监测和消杀。

如何调整状态和做好健康防护？

北京市疾控中心提醒您

同学和家长应做好

1、自我健康监测

提前了解学校的防疫安排，家长和孩子做好自我健康监测，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要返校，居家观察科学就医，及时报告班主任。

2、物资准备

上学前准备好一次性使用医用囗罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。

3、上下学途中防护

尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动。最好采取步行、自行车、私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护，科学佩戴口罩，与他人保持社交安全距离，途中尽量避免用手触摸公共交通物品。上学到校或放学到家，应当及时洗手。

4、调整作息时间

保障良好睡眠，小学生不少于10小时，初中生不少于9小时，高中生不少于8小时。保证卧室安静、无光照、温湿度适宜，保障每日睡眠质量。家长要帮助孩子合理安排起居，尽量减少外出，避免熬夜，加强体育锻炼，保持身心愉悦。

5、注意个人卫生

勤洗手，饭前、便前便后触摸眼口鼻时，先用肥皂或洗手液并使用流动水洗手；勤换衣，早晚刷牙，远离烟酒，远离有毒有害物品。不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻。

6、保持健康饮食习惯

三餐定时定量，荤素搭配，切忌暴饮暴食，不生食或半生食海产品和水产品，生吃瓜果、蔬菜要洗净，合理选择零食，保持健康体重。聚餐使用公勺公筷，就餐时不说笑话，不打闹。

7、保持规范读写姿势

即 “三个一”：胸离桌子一拳远，眼离书本一尺远，手离笔尖一寸远。选择符合自己身高的课桌椅（或书桌椅），在照度适宜、稳定、安静的场所阅读书籍，避免在颠簸摇晃的环境中阅读（如乘坐汽车时）。尽量避免使用电子产品，如电视、电脑、手机等。

8、关注学生视力状况

家长如发现孩子视力下降或近视度数加深，及时带领孩子到正规医疗机构进行眼部检查，及时采取科学的方法进行防控。鼓励孩子积极参加“北京市中小学生重点人群关爱行动”，做好近视等常见病监测，清楚自己孩子的远视力储备情况，防止用眼过度、多坐少动等不良习惯导致近视、肥胖、脊柱弯曲等常见病的发生。

9、注意校内安全

出入校门有序而行，注意环境，不拥挤猛跑。下课依次走出教室，上下楼梯靠右慢行，不拥挤不推搡，不在楼梯处玩耍。运动前穿合体的运动服、运动鞋，不佩戴饰物，衣裤兜内不放尖锐物品。身体不适时应在运动前告诉老师。使用剪刀等手工工具时按照要求正确使用。

学校应做到

1、组织开展疫情防控技能培训及应急演练，落实防疫工作的各项职责。

2、对教室、图书馆、食堂、宿舍、厕所、空调等学生学习生活场所进行彻底打扫，并严格落实消毒、通风制度，确保教学环境清洁卫生。对学校饮用水进行检测，尤其是饮水设备，确保学校供水安全。

3、学校各类人员，要严格落实疫情防控措施，加强对学校内饮食摊点和食品销售点的管理和监督检查，加强饮食从业人员体检和教育，严禁销售“三无”食品。

4、严格落实晨、午检制度，做好缺课追踪，按照全市整体要求，晨、午检信息接入市疾控中心学校卫生晨午检信息报告系统，建立并充实学生健康状况大数据。

一旦发现学生出现发热、咳嗽、咽痛、腮腺肿痛、腹泻、呕吐、黄疸、皮疹、乏力、结膜红肿等症状时，应立即送至学校卫生室或保健室做进一步排查，怀疑患传染病时应立即隔离，通知家长带学生到医院进行诊治，并跟踪了解学生病情和诊治情况，同时上报地段保健科和区中小学卫生保健所（站）。

5、患传染病缺课的学生，应居家隔离、治疗，待痊愈后方可复课，复课时应查验学校属地医疗卫生机构预防保健部门出具的复课证明。

6、关注学生视力状况，根据学生的身高对课桌椅进行调整、匹配，并制定合理的座位轮换制度，调换座位应保证学生课桌椅随学生同步调换，严格落实。检查全校教室照明设备，及时更换损坏的灯管，制定、落实定期巡查制度，保证教室照明符合要求。

7、保证学生身体活动时间。加强课表管理，授课教师不“拖堂”或提前上课，保证学生课间充分休息。引导学生积极参加户外活动或体育锻炼，并加强运动负荷监测，中小学生中等及以上强度的身体活动每天不少于1小时，高强度的身体活动每周不少于3小时。

8、采取多种形式进行传染病防控和近视、肥胖、脊柱弯曲等常见病知识宣传和健康教育活动，大力倡导、培养良好的卫生习惯，提高师生防病意识和能力。（综合教育部官网、北京疾控中心）