国家卫健委：26日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

新华社北京2月27日电 国家卫生健康委员会27日通报，2月26日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（广东5例，陕西2例，天津1例，上海1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者3689人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例160例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4984例，累计治愈出院病例4824例，无死亡病例。

截至2月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例230例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85021例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89887例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者977995人，尚在医学观察的密切接触者4399人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入10例）；尚在医学观察无症状感染者258例（境外输入248例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11949例。其中，香港特别行政区10950例（出院10493例，死亡198例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区951例（出院906例，死亡9例）。