北京天坛医院成功实施“磁共振引导下脑转移瘤激光消融术（LITT）”

近日，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺团队使用“磁共振引导下脑转移瘤激光消融术（LITT）”（以下简称“激光消融术”），成功为一名69岁的女性患者进行肿瘤消融，目前患者情况良好。

“激光消融术”是一种新的脑肿瘤治疗技术，通过术中磁共振的帮助，可以实现实时对病变组织（脑肿瘤、癫痫病灶、放射性坏死等）实施热疗，通过适宜、安全的温度和热疗范围，对病变组织给予精准消灭，同时不破坏病变周围正常脑组织和神经血管结构。

此次接受激光消融术的患者2年前因乳腺癌接受过手术治疗，术后进行辅助化疗及多次放疗。近期，患者出现右眼睑下垂情况，经过头颅磁共振检查发现，患者右颞叶有一个大约1.5×1.5厘米的转移瘤。

“这位患者年龄较大，又有多次手术史，还合并糖尿病、消化不良等情况，再做开颅手术风险比较高。”贾旺说，“患者肿瘤生长的部位、大小等都适合激光消融术，家属也愿意接受这种新的技术，因此选择进行激光消融。”

日前，手术在北京天坛医院核磁手术室进行。在贾旺指导下，手术团队副主任医师薛湛、医师管修东进行手术操作，共实施3次消融，共1150秒，消融病灶3020.93立方毫米。术后头颅CT显示患者无明显出血、水肿，患者术后次日及正常下床活动，目前已顺利出院。

贾旺介绍，激光消融术治疗脑肿瘤或脑转移瘤，对于病灶的大小、部位有一定的要求，需要由神经外科专业医生进行评估，严格掌握治疗指征。相比传统的治疗手段，激光消融术作为一种新技术，具有消融范围精准可控、误差小，对病变周围正常结构几乎没有损伤，以及手术创伤小、手术时间短、患者恢复快等优势。随着激光消融设备的国产化和普及应用，不仅为散发脑转移瘤的患者提供了选择，也可以满足病变位于脑内深部、不能耐受常规开颅手术治疗患者的需求。（北京天坛医院供稿）