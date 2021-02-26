消化道出血春节高发  专家提醒避免暴饮暴食

近期，因呕血等去医院就医的病人有所增加。春节期间，广医二院消化内科就连续收治有消化道大出血的患者，病情凶险，所幸经过积极救治，均成功止血。专家提醒大家要避免暴饮暴食，忌过度激动和疲劳。出现消化道出血时，无论是呕血、呕吐咖啡样物，还是排黑便，都应立即就医。

大年三十，40岁的许先生无明显诱因呕血。看到呕出一摊鲜红色血液，他赶紧呼叫120来到广医二院。这已经是他第二次呕血。一个月前，他也出现过呕血，但因量不多，加上工作繁忙，他以为吃点药就好了。没想到，这次呕血，伴随出现了乏力、头晕等症状，到医院急诊查血常规，医生发现他的血红蛋白为41g/L，仅为正常成人的三分之一，于是马上为他输血、止血、补液抢救，并请消化科医生会诊。经详细问诊，医生了解到许先生既往有乙肝肝硬化的病史，此次呕血高度怀疑食管静脉曲张破裂出血。也就是说，平素压力较低的静脉，此刻正像漫出大坝的洪水，在某破损处倾泻而出，病情极为凶险。

“肝硬化胃底静脉曲张患者，适合采用内镜下注射硬化剂加组织胶的方法将胃底的曲张静脉粘合封闭，能治疗出血并较好地改善患者病情。”广医二院吕建忠副主任医师综合分析病情，取得家属同意后，为许先生实施了内镜下注射硬化剂加组织胶注射术，成功为其止血。目前许先生再无出现呕血、黑便，恢复良好。

消化道包括从食管到肛门整个空腔管道，任何部位的病变导致的黑便、呕血、便血等都属于消化道出血，不过，在进食动物内脏、血制品之后也可能出现大便发黑的情况，应细加甄别。

临床上，引起消化道出血的原因多种多样，包括大量饮酒醉酒后剧烈恶心导致贲门黏膜撕裂，饮食不规律导致消化性溃疡发病，某些药物导致急性胃黏膜病变，原有肝病患者进食粗糙食物导致食管胃底静脉曲张破裂出血等。

广医二院消化内科杨辉主任医师提醒，每年的春节都是消化道出血的高发季，切忌过度激动和疲劳，避免暴饮暴食。出现消化道出血时，无论是呕血、呕吐咖啡样物，还是排黑便，都要立即到医院就诊。如果出现了消化道大出血，因其发病急、进展快、病情重，对患者的生命威胁大，更应及时就医。（全媒体记者翁淑贤 通讯员安亚杰、何淦清、许咏怡）