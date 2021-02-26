我们现在吃得如何？中国营养学会：我国居民的营养状况和体格明显改善

人民网北京2月26日电 (记者乔业琼)“随着社会经济的发展，我国居民的营养状况和体格明显改善。”中国营养学会副理事长、中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强代表《中国居民膳食指南》科学报告工作组发言时表示。

报告会现场。人民网记者乔业琼 摄

2月25日上午，中国营养学会组织编写的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》（以下简称《报告》）正式发布。丁钢强从中国居营养与健康状况研究、食物与健康科学证据研究、国外膳食指南研究等三个主要方面，对《报告》主要内容进行了详细解读。

丁钢强说，新中国成立70多年来，我国的营养保障和供给能力显著增强，人民健康水平持续提升，人均期望寿命从35岁提高到77.3岁，居民营养不足与体格发育问题持续改善，主要表现在居民膳食能量和宏量营养素摄入充足，优质蛋白摄入不断增加，居民平均身高持续增长，农村5岁以下儿童生长迟缓率显著降低，这些都是食物供应充足、膳食质量提高的主要贡献。

同时，受社会经济发展水平不平衡、人口老龄化和不健康饮食生活方式等因素的影响，我国仍存在一些亟待解决的营养健康问题。丁钢强在接受记者采访时表示，其中膳食不平衡的问题突出，这是慢性病发生的主要危险因素。高油高盐摄入在我国仍普遍存在，青少年含糖饮料消费逐年上升，全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类和大豆类摄入普遍不足。

丁钢强建议，在日常的饮食安排中，要把食物多样放在第一位，多摄入全谷物、蔬菜、水果、蛋类、海产品、奶类、豆类和坚果等食物，减少盐、油、添加糖和酒精等食物的摄入。