国家卫健委：2月25日新增新冠肺炎确诊病例6例 均为境外输入病例

人民网北京2月26日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至2月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，均为境外输入病例（上海4例，广东2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者496人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例156例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4974例，累计治愈出院病例4818例，无死亡病例。

截至2月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例244例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例84997例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89877例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者977734人，尚在医学观察的密切接触者7828人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察14例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者270例（境外输入252例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11925例。其中，香港特别行政区10926例（出院10474例，死亡198例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区951例（出院906例，死亡9例）。