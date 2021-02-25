88.7%受访者满意影院防疫举措

2021年春节档票房以78.22亿元成绩圆满收官，再创中国影史新纪录。春节前，受到疫情反复的影响，不少地区都对影院上座率进行了限制：春节期间须控制在75%，部分地区50%以下。你对电影院的防疫举措满意吗？去电影院，你做了哪些防护？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2024名受访者进行的一项调查显示，88.7%的受访者对电影院的防疫举措满意，78.0%的受访者观影全程佩戴口罩。

决定去看电影前，山西太原的孙菲（化名）查了疫情期间相关的观影指南，了解了佩戴口罩等方面的详细要求，“我也做了一些准备，网上购票，还带了分装的免洗洗手液”。

去电影院，大家会做好哪些防护？78.0%的受访者观影全程佩戴口罩，75.8%的受访者在进入检票口前会配合工作人员测量体温，75.4%的受访者会准备好手机健康码并出示给工作人员，54.9%的受访者尽量间隔落座，54.1%的受访者在线购票，无接触取票，48.8%的受访者不带食物进入影厅，45.8%的受访者会勤洗手消毒。

“到影院后，观众都全程佩戴口罩，进去前还需要出示健康码，测量体温。”孙菲说，影院的防疫管理很严格，大家也很自觉，“观影过程中几乎没有人吃东西”。

调查中，88.7%的受访者对电影院的防疫举措满意，3.3%的受访者不满意，8.0%的受访者表示不好说。

“去年疫情好转电影院刚刚开放的时候，防疫要求非常严格，即便是家人一起看电影也必须隔位就坐。今年春节档电影一票难求，但影院在无接触购票、测温、要求佩戴口罩等方面做得很好。”宁夏银川的向君华（化名）说，影院的用心防护加上观众的自觉遵守，才能创造健康的观影环境，疫情防控常态化要求下，想要安心地看电影，需要大家共同努力。

受访者中，在一线城市的占33.2%，二三线城市的占51.3%，四线城市的占11.8%，乡镇的占3.8%。（记者 王品芝）