国家卫健委：2月24日新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例
人民网北京2月25日电 据国家卫生健康委官网消息，2月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（上海3例，天津1例，山东1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
当日新增治愈出院病例96例，解除医学观察的密切接触者292人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例174例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例4968例，累计治愈出院病例4794例，无死亡病例。
截至2月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例281例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例84954例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89871例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者977508人，尚在医学观察的密切接触者8098人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者279例（境外输入256例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例11907例。其中，香港特别行政区10913例（出院10461例，死亡198例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区946例（出院899例，死亡9例）。
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