疫情下的“网恋”：超7成受访者每天花1小时“云交友”

疫情下的“网恋” 74.0%受访单身青年每天要花1小时以上“云交友”

85.2%受访单身青年感到“云交友”对年轻人疫情期间婚恋交友作用重大

春节假期结束，不少就地过年的单身青年表示，本想躲过家中亲朋每年一度的催婚大戏，没成想“云拜年”时同样感受到了“云催婚”。由于疫情影响，少外出、少接触、避免人群扎堆儿等是过去一年多时间里人们的生活常态。“线上约会”“云相亲”成了不少年轻人交友的新方式。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对2001名18-35岁单身青年进行的一项调查显示，62.4%的受访单身青年近一年来交友以线上为主，交友App、短视频网站、婚恋网站是三大渠道。85.2%的受访单身青年感到，疫情期间，“云交友”对年轻人婚恋交友起到了重大作用。

74.0%受访单身青年每天线上相亲交友的时间在1小时以上

1988年生的单身青年王瑞(化名)是一名医护工作者，之前喜欢在线下结交朋友。去年以来，因为疫情防控需要，工作很忙，他基本没什么机会出去玩儿。“春节前我在一个大的交友公众号上发了征友帖，遇到了一名多方面跟预期比较相符的女生，最近一直在保持联系，相处还蛮愉快的”。

王瑞说，两人现在每天下班后都会线上交流，了解对方的喜好、经历和日常生活，工作上的事情也会分享给对方，“我们也出去玩过，但毕竟特殊时期，目前大多数交往还是在线上”。

程晖(化名)今年32岁，博士毕业后在北京一家事业单位就职，过去的一年是他的“线上相亲”年。单位好几位同事都给程晖介绍过相亲对象，加上家里催得紧，他先后加过六七个女孩的微信，“疫情严重时不方便外出见面，我们主要在线上互动了解，每天聊一个多小时”。

网络游戏是90后刘璐(化名)的一大爱好。2020年“云办公”期间，她在一款团队竞技手游里认识了现在的男友，“我俩在一次组队后加了好友，想着以后一起打游戏。后来发现都在北京上班，兴趣爱好也相似，一来二去就发展成了男女朋友”。刘璐说，边打游戏边聊天是他俩当时互动的主要方式，有时一天能聊上4个多小时。现在每天也会视频一个小时左右。

近一年来，单身青年是怎样交友的？62.4%的受访单身青年表示以线上为主，19.8%以线下为主，17.4%坦言没怎么交友。交互分析发现，一线城市单身青年线上交友比例最高(69.7%)，其次是二线城市(61.1%)。三四线城市受访单身青年的线下交友比例最高(25.4%)。城镇或县城受访单身青年没怎么交友的比例最高(46.7%)。

调查显示，交友App(62.3%)是受访单身青年近一年来最为普遍的交友渠道，接下来是短视频网站(44.5%)和婚恋网站(38.2%)。其他还有亲朋介绍(37.8%)和网络游戏(29.3%)等。

74.0%的受访单身青年每天用于线上相亲交友的时间在1小时以上，其中40.6%在1-2小时，27.5%在2-3小时，4.5%在3-4小时，1.4%在4小时以上。

85.2%受访单身青年感到“云交友”对年轻人疫情期间婚恋交友有重大作用

线上相识与“接触”成了近一两年很多单身青年依赖的主要交友模式。调查中，85.2%的受访单身青年感到，疫情期间，“云交友”对年轻人婚恋交友起到了重大作用。

裘芷娜(化名)在一家新媒体公司工作，她感到，互联网为年轻人提供了很好的交友渠道和方式，同时，这届年轻人也特别擅长利用“云”环境。“受疫情影响，线下旅行、聚会、联谊活动等交友机会都非常受限。看似‘脱单无望’，但线上补充了人际交往这一功能。生长在互联网时代的年轻人，很懂得如何运用‘云交友’。他们熟练又充分地利用了微博、微信朋友圈、微信公号、交友App等线上渠道和资源”。

今年29岁的周媛媛(化名)感觉，“云交友”缓解了单身青年的交友难题。去年，她在交友平台上报名了一个线上交友活动。主办方先收集了参与嘉宾的个人资料，再将收集好的异性资料统一发回，大家进行互选，最终会提供给互选匹配成功的嘉宾双方联系方式。“感觉这种线上相亲活动比线下活动的效果还好。相比在现场匆忙、走马灯式的接触，大家有更多时间去做了解，能更冷静理性地考虑、作出选择”。

程晖体会，因为线上相亲，让他脸皮更“厚”了，“虽然是男孩，但我性格偏内向，不好意思和女生面对面，会感到局促，原来挺反感相亲这件事的。后来在线上，感受好很多，跟女生的沟通反而更顺畅了”。

王瑞感觉，线上交往使他的时间安排更加从容了，“也不用因为出去约会琢磨半天穿什么、吃什么，谈恋爱变得没那么费脑筋了。更加高效、省时省力”。

66.7%的受访单身青年表示线上交友能很大程度缓解对相亲的抵触情绪，64.1%的受访者称有一定空间距离，有利于理性交往，51.9%的受访者表示线上交流更广泛，避免线下社交尴尬。

受访单身青年中，生活在一线城市的占31.9%，二线城市的占47.1%，三四线城市的占17.3%，城镇或县城的占3.0%，农村的占0.7%。男性占48.9%，女性占51.1%。（记者 杜园春）