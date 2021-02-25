北京东城区公示菜市场商超疫苗接种信息

近日，不少市民发现，在东城区菜市场、超市便利店等门口显眼处，张贴有一张新型冠状病毒疫苗接种承诺公示。公示上明确标注有当前企业疫苗接种率以及疫苗接种倡议等信息。记者从东城区市场监管局获悉，2月20日起，该局倡导辖区重点服务行业对疫苗接种情况进行公示。目前，全区18个市场已全部完成公示。

2月23日上午，记者跟随区市场监管局东花市街道所执法人员来到东花市南里菜市场进行执法检查。在菜市场门口处，工作人员正在有序组织进入市场的顾客进行北京健康宝验码、测温。在门侧一旁，“东城区新型冠状病毒疫苗接种承诺公示”十分显眼，公示上写着企业目前疫苗接种率为100%，并承诺做到应接尽接，倡导市民积极接种新冠疫苗等信息。

执法人员杨勇志和同事在核查了菜市场公示的疫苗接种率数据后，开始随机对市场内从业人员的疫苗接种情况进行抽查。东花市南里菜市场经理范吉林说：“去年12月20日起，我们就开始组织市场的从业人员，共分两批开始进行疫苗接种。一方面为了自身安全着想，另一方面作为服务行业，也能让顾客更加放心，今年1月底，市场180名从业人员已经全部完成了两针疫苗的接种，接种率为100%。”（通讯员 刘旭阳 王慧雯 记者 李瑶）