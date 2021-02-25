想靠科学健走减重强身？这些注意事项你了解吗？

“饭后百步走，能活九十九”，是一句为人熟知的民间俗语。健走由于不受年龄、性别、体力等限制，又因其简便易行、适合各类不同人群，颇受大众青睐。但是，如果健走的方式不够科学，很可能会徒劳无功甚至对身体造成损害。那么，关于健走有哪些常见误区？老年人和慢性病患者应该如何做到科学健走？

采用正确姿势 避免健走误区

中国疾控中心慢病中心主任吴静和中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰为大家解答了健走与普通走路的不同之处、常见的健走误区，以及如何做到科学健走三个问题。

两位专家介绍，正确的健走姿势是脚步迈开、迈大，脚后跟先着地，手臂配合甩动。

在健走前，无论是慢性病患者还是普通人，都要选择舒适的软底运动鞋或专业健走鞋、易干或吸汗的衣物及随身携带好必备药物和饮用水等。场地应选在树荫下或平路上，还要提前做好热身及肌肉拉伸。在健走过程中，要注意强度及幅度、量力而行，要注意少量多次地补充水分。健走结束后20分钟左右，要及时放松，这有利于促进肌肉和身体的恢复，减少肌肉酸痛。

需要注意的是，科学健走对时间和速度都有要求。正常人每天健走10000步左右，步数分配大致为早上3000步、上午至下午3000步、晚上4000步，具体分配要以个人习惯和身体状况为准，其中3000步需要略微快速，达到微微出汗的效果即可。

健走时需要控制的心率，不同年龄人群也有相应要求。一般中老年人的适宜心率大致为每分钟100次，40岁上下的中青年大致为每分钟120至130次。

同时，两位专家还指出，一些人认为健走时循序渐进不重要，偶尔大暴走对身体影响不大；也有人喜欢早晨空腹健走或餐后立即健走；还有人认为走得越快越好……这都是常见的健走误区。这些行为不仅不能使健走达到预期效果，反而还可能对身体造成一定危害。特别是心血管脆弱、骨质疏松的老年群体，一定要在正确评估身体条件后再进行运动，切忌从众盲目健走。

老年人健走可强身

北京老年医院康复医学科主任医师陈雪丽介绍，健走可提高运动功能、平衡能力和心肺功能，对老人肥胖、心脏病、高血压、糖尿病、动脉硬化、脂肪肝等病症有很好的预防和辅助治疗作用，也有助于降低老年痴呆症的患病风险。

但是，她提醒老年人，由于身体状态与年轻人不同，要注意以下几个细节：

速度不宜快。老年人常伴有多种基础病，身体状态也随增龄变化。因此，老人健走时不要与他人攀比，选择适合自己的步速，以走路时气息微喘但不影响说话为宜，以免引起血压升高、膝关节损伤。

步幅别太大。健走时要抬头挺胸，肩部和手臂都要放松，摆动幅度不宜过大，避免颈肩僵硬、受损。同时，小腹应随着运动的频率进行舒展和收紧，可以很好地锻炼腹部肌肉。为了减少膝盖周围的肌腱负担，步幅不宜过大，以身高的45%至50%为佳；两足之间的距离（即步宽）也不宜过宽，走路时想像自己走在比肩膀略窄的两条线上，可以增加行走时的稳定性。

及时补水。健走时，身体缺水会感觉疲劳，且血液浓度升高可能导致脑血管意外等严重后果。因此，健走前，可先喝1至2杯水（50至100毫升）；健走过程中或刚走完时，若感觉口渴可补充1至2口水，要小口慢咽，防止因喘息出现呛咳。还可根据身体和疾病情况，选择补充饮用水或运动饮料。

至少20分钟。健走20分钟以上，才能在消耗热量、燃烧脂肪、降低胆固醇等方面带来较好效果。

特殊人群要做好防护

值得一提的是，健走对高血压、高血脂、糖尿病、骨质疏松等诸多慢病有预防和辅助治疗作用。这些特殊人群健走，应根据自身状况，遵照医嘱制定运动计划，在运动前要做好充足准备，在过程中也要采取安全措施应对突发状况。

糖尿病患者应重视运动前的血糖情况，可适当进食或携带糖块，以免发生低血糖。健走时，要随身佩带糖尿病人信息卡和急救卡，以便出现意外时他人给予救治。同时，糖尿病患者多伴有外周神经病变，对伤痛不敏感，因此不要赤足行走。

健走前、健走中和健走后不建议饮用含糖饮料或运动饮料，因为易导致血糖过高。健走后，要仔细检查双足，尤其是趾间、足底、足跟处，有无受压、红肿、血泡、水疱甚至肿胀等情况，一旦发现问题须及时就诊。过量健走易发生关节水肿等症状，将大大增加血糖控制难度。

骨关节疾病患者适度活动可缓解关节不适，有助于保持和改善关节功能和结构、改善生活质量。由于关节的软骨组织没有血液供应，其新陈代谢依赖于关节活动，从而促进关节液的流动和物质交换，因此提倡和鼓励骨关节患者适量运动。

需要注意的是，骨关节疾病患者身体活动应咨询专业医生，根据个人情况合理制定运动计划。建议在健走时，注意膝盖与脚踝的保护、注意运动的强度与时间，根据情况使用健走杖等辅助工具。出现持续疲劳、无力感异常加重、关节活动范围降低、肿胀加重，运动后一小时疼痛不消失等症状，应暂停健走或运动计划。关节病变处于重症发作期，应减少或避免骨关节的活动，减轻负荷。

肥胖人群健走强度不宜过高，建议采用中低强度，也可间歇变换短暂的中高强度，加速脂肪的消耗。健走时可适当增加摆臂幅度和频率，采用“中轴扭转”的方式，增加腰腹的锻炼。严重肥胖的人群会对膝关节造成压力，建议手持健走杖进行健走、适度适量。健走运动会增加食欲，肥胖人群应注意合理控制饮食，防止体重增加或反弹。

高血压人群应特别注意循序渐进，逐步增加健走强度和运动量，以达到最佳的降压效果。

健走前要做轻度热身，健走时要关注身体情况，如感到胸痛、胸闷、心悸、呼吸困难等，应立即停止运动并采取相应措施。在热身和健走过程中，尽量避免头部低于腰部、憋气或用力等情况。结束时要缓慢停止。若出现头晕、胸闷、气短、食欲下降、次日疲乏等症状，说明运动量可能过大，应调整强度。若减少运动量后，仍出现不适症状，应停止运动，必要时可去医院查诊。若身体条件允许，可以在每天健走中适当增加小强度的力量练习和柔韧性练习。

冠心病患者适当运动可改善冠状动脉供血和心脏功能，降低心肌缺血发生风险。但过量运动会增加心脏负荷，导致发生心肌缺血并表现为心绞痛，运动量应以不诱发心绞痛发作为基本原则。建议严格遵照医嘱，并加强防护。

（来源：人民网-科普中国、生命时报、中国疾控中心）