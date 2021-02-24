商丘市睢阳区：“就地过年”感受浓浓年味

春节长假，气温回升，商丘古城人气正旺，吸引了众多游客前往游览，商丘古城内大红灯笼高高挂起，处处洋溢着过年的喜庆氛围。在这个特殊的春节里，商丘市睢阳区在做好疫情防控等各项安全举措的前提下，精准把握群众就地过年需要，让群众感受到无处不在的浓浓“年味”。

“国家今年倡导就地过年，所以我们都不出去了，带着孩子逛逛古城，看看非遗展演，年味足，很热闹。”市民李先生说。

古城内的美食街满是“逛吃”的人流，游人被诱人的美食打开了味蕾，大家戴着口罩，自觉地遵守秩序，每个摊位前都排起了长队，游人戴着口罩却遮不住脸上喜悦的笑容。

在古城文昌阁，睢阳区文化旅游局推出了“非遗过大年、文化进万家”非遗项目展示展演以及“传承非遗文化、弘扬工匠精神”剪纸工艺培训等活动，对睢阳区面塑、陈氏烙画、商锦织布技艺、曹氏木雕画、大有丰酱菜技艺、西关糟鱼技艺、刘家烧饼、付氏膏药、郭村烧鸡技艺、脸谱等二十多个非遗项目进行展示，吸引了众多游客驻足观看。在现场体验区，游客可以体验商锦织布技艺、绘脸谱、烙画等非遗项目，领略匠人精神，感受传统文化的魅力。

商丘古城南湖景区职工自导自演的情景剧《梦回睢阳城》把历史文化与现代演出进行结合，将历史典故、民俗礼仪、传统道德等元素展现出来，特色突出，受到游客们的喜爱和追捧，演出现场游人潮涌，成为当仁不让的“最红”打卡地。

古城内陈家大院，研学体验游也是火爆，游人可以在这里体验古法造纸术、印刷术、书籍装帧、手工制陶、金石拓片制作等项目。

春节期间，古城内景区严格落实“预约、限流、错峰”等疫情防控措施，确保旅游市场平稳有序，保证旅游安全；通过景区公众号提前进行线上预约，进入景区要求正确佩戴口罩，现场扫码出示绿色行程卡和疫情防控码、测量体温，老年人实名登记。同时，增加交通、游览疏导工作人员，做到人员不扎堆，车辆不堵。景区每天进行消杀，以高标准、规范化的服务迎接游客，为游客提供一个安全、舒适的旅游环境。

记者从商丘市睢阳区文化旅游局了解到，牛年春节长假，睢阳区共接待游客50.71万人次，旅游综合收入2155.67万元。假日期间，该区文化旅游部门对景区（点）进行旅游安全质量和旅游市场监管，执法部门对辖区网吧、KTV、景点等开展检查75家次，实现了春节期间安全无事故，景区没有发生旅游投诉，圆满完成了春节旅游的各项工作。（陈海峰）