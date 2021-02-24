初春时节 这些突发病情别拖

很多市民觉得新春过节去医院不太吉利，有什么问题就先忍着，广州市红十字会医院耳鼻咽喉头颈外科主任李军政提醒广大市民：如出现以下情况千万别拖，应尽快到医院就诊。

1. 鱼刺卡喉

鱼刺卡喉怎么办？喝醋？吃馒头？咽饭？这些都是流传于民间的常见错误处理方法，李军政表示，遇到这种情况，首先要用力吐出口内食物，用力咳嗽，直至异物咳出，切记继续吞咽，否则越吞越深。如鱼刺太深不能咳出，应尽快就诊。

2. 鼻出血

如果出现鼻腔出血，首先应采取坐立位，快速用拇指和小指捏住鼻梁下方两侧的鼻翼，同时用口呼吸，直至出血停止。如是平时有高血压病，经测量血压增高，应立即给予降血压药物。经简单止血处理后，流血仍不止或出血量大者，应尽快就诊。

3. 急性会厌炎

急性会厌炎早期常表现为喉咙疼痛，很多患者会误以为是咽喉炎、扁桃体炎或是受凉感冒，从而不予重视。大多数会厌炎是因为感冒控制不力或治疗不彻底导致的，尤其是抵抗力较低的老年人和小孩，更是容易因此诱发会厌炎。一旦发病，病情进展迅速，随时可造成窒息死亡，所以出现咽喉疼痛一定要予以重视，及早治疗。如咽喉有异物感、吞咽困难、伴胸闷、呼吸困难等，尤其是喉咙痛伴发胸痛时，应高度怀疑会厌炎的可能，请立即前往医院耳鼻咽喉头颈外科就诊。（全媒体记者张青梅 通讯员孙冰倩）