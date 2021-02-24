节后猪肉果蔬供给充足价格稳定

东风和煦，冰雪消融，大江南北到处洋溢着新春的气息。春节长假期间，全国猪肉果蔬价格怎样呢？节后走势如何？就此，记者采访了业内专家。

猪肉价格稳中有降

“春节期间生猪价格和猪肉价格都稳步回落。”2月22日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇在接受经济日报记者采访时说。

今年猪价与以往重大节日前价格持续上行大不相同。1月中下旬以来，全国生猪价格和猪肉价格总体下降，价格水平均连续4周低于上年同期。

1月上旬全国猪价基本保持平稳，下旬开始回落。2021年1月份第1周，全国集贸市场生猪均价为35.95元/公斤，一直到第3周总体保持36元/公斤上下。实际上，早在1月份第1周，全国生猪价格就开始回落，且回落幅度较大，到2月第3周为31.78元/公斤，环比下跌2.1%，同比下降14.8%，连续4周低于上年同期。全国猪肉价格涨至2021年1月第3周54.22元/公斤后开始回落，2月第3周为51.08元/公斤，环比下跌1.1%，同比下跌13.6%。不过，受节日消费需求支撑，全国猪肉价格回落幅度小于生猪价格。

节日猪价为何走低？朱增勇认为主要是因为前期猪价持续上涨带动出栏积极性提升，另外国家储备冻猪肉1月份以来累计投放了17万吨，2月上旬每周3万吨连续投放，此外江苏、河南、山东、甘肃节前也投放省市级储备肉，保障了猪肉消费需求。随着生猪出栏量增加，1月中旬猪价成为春节前最高点。北方地区出栏积极性提高，规模养殖场则降价出栏。1月份全国定点屠宰企业生猪屠宰量高达1952万头，同比增长了29.3%。

对春节以后猪价走势，朱增勇表示，年后猪肉消费将季节性下降，同时，节前出栏量较高，节后生猪出栏量将会环比下降。供需双降，猪价总体将会稳中趋降。受冬季气候因素影响，仔猪成活率低，会影响二到四个月的商品猪供给。

菜价转入下行区间

春节期间，蔬菜价格虽然季节性上行，但涨幅明显收窄。

2月份（至21日），农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤6.21元，同比上涨8.8%，环比上涨5.6%，较近三年2月份平均环比涨幅收窄了10.1个百分点。分品种看，环比价格19种上涨，6种下跌，3种持平，其中涨幅超过20%的只有黄瓜（32.4%）、豆角（25.2%）和冬瓜（21.6%）3种。从周价看，第8周（2月15日至21日）蔬菜批发均价每公斤6.13元，环比下跌4.2%，呈节后迅速季节性下行趋势。

关于2月份菜价波动原因，中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶认为主要是受节日效应影响。月初菜价一度小幅下行，一方面是因为寒潮天气过后，部分受冻蔬菜恢复较好，上市量增加；另一方面，是因为花椰菜等前期推迟上市的品种逐步进入批量上市期，价格开始松动，进入平稳运行阶段。临近春节的一周，受节前积极备货和就地过年的影响，全国大中城市蔬菜需求旺盛，菜价小幅回升。节后，随着天气进一步转暖，全国菜价连续回落，逐步进入季节性下行区间。

未来蔬菜供应有保障吗？张晶表示，由于2020年以来菜价整体偏高，蔬菜种植效益好，产地生产积极性相对较高。农业农村部农情调度显示，2021年1月份全国在田蔬菜面积达8500多万亩，同比增加100多万亩。其中“南菜北运”基地3200多万亩，北方设施蔬菜2700多万亩，冬春蔬菜整体供给能力稳中有升。据中央气象台预报，2月份影响我国的冷空气势力整体较弱，全国大部地区气温较常年同期偏高1℃～4℃，有利于蔬菜生长，且前期受寒潮影响推迟上市的部分品种，在春节后集中上市，春季蔬菜供应有保障。

从需求看，由于“就地过年”和高校分散开学，今年春节后复工复产开学带动的消费恢复较不明显，团体消费增长缓慢，预计整体需求不会大幅增加。“全国蔬菜供应充足，后期随着气温回暖，菜价以季节性小幅下行为主，3月份后菜价下行可能明显加速。”张晶说。

水果价格小幅上涨

这个春节，家庭消费和亲友馈赠首选的水果价格没有大的波动。截至2月19日，农业农村部监测6种水果批发月均价6.39元/公斤，同比上涨11.7%，环比上涨4.7%。其中，鸭梨、菠萝、西瓜同比涨幅分别为59.3%、27.9%和19.6%，富士苹果同比上涨6.3%。不过春节期间也有下跌的，比如巨峰葡萄和香蕉分别下跌了7.4%和4.2%。从环比看，巨峰葡萄、香蕉和富士苹果分别上涨9.0%、7.5%和5.1%，西瓜和鸭梨价格也小幅上涨。

“与去年春节期间相比，全国水果价格同比高出10%左右，主要原因是去年疫情影响了水果消费，导致价格下跌。”中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔说。今年节前时间充裕，经销商备货充足，家庭囤货也比较普遍，保障了春节期间的水果供给，水果价格处于正常区间。而环比价格上涨，一是节假日消费拉动，二是水果供给处于季节性淡季，价格上涨符合季节性规律。周价格看，第7周（2月14日至20日）水果批发均价每公斤6.53元，环比涨2.7%，节后仍呈小幅上涨趋势。

2016年至2019年，全国果园种植面积由10917千公顷增至12277千公顷，水果产量由2.44亿吨增至2.74亿吨。2020年，各地水果整体丰产，预计总产量同比增加，今春市场供应充足。比如苹果，2020年全国苹果产量预计在4100万吨以上，新产季入冷库存储的苹果约1100万吨，同比增长8%，处于历史高位。

“全国水果市场供给略大于需求的整体格局没有改变，预计后期水果价格相对平稳，季节性小幅上涨。”赵俊晔说。