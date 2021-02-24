京城元宵汤圆迎来销售高峰

“临近元宵节，排队的顾客络绎不绝，快的话排40分钟，人多的时候排一两个小时也是常事。我们早上6点开门，直到晚上9点才关门。”锦芳小吃刘春萍经理告诉北京青年报记者，春节一过迎来元宵销售高峰期，锦芳每天摇制近15吨元宵。

北京青年报记者注意到，锦芳的什锦元宵每斤36元，各式口味元宵每斤40元，低糖元宵每斤42元，“食材、人工、包装、运输成本都在上涨，但锦芳元宵已经连续五年未提价。今年供应量预计比2019年增长5%。”刘经理表示。

“我年年来买元宵，每年都是15袋什锦口味，一斤一袋带回去，家里亲友就好这一口。”昨日下午，一位排队的顾客说，自己从昌平兴寿镇赶来，“路途虽然远，但这吃元宵的传统一直不变。”还有不少顾客拉着小推车购买，一买就是七八份。

刘经理介绍，锦芳元宵多年来始终坚持自行采购原材料，并按照比例自制馅料。来自承德的核桃、河南的黑芝麻……保证了馅料的真材实料，同时使用传统的石碾磨面工艺，坚持手工现摇，保证了元宵面皮的口感。今年锦芳延续往年的传统馅料，推出什锦、黑芝麻、可可、山楂、蓝莓、桂花、五仁。另外，黄米和紫米面的元宵会在元宵节前两天限量供应。

今年，北京稻香村推出了9种口味的汤圆，有网红的黄米汤圆，也有经典的精制黑麻、玫瑰豆沙、桂花山楂、浓香花生和奶油可可等口味的糯米汤圆，同时还有糖醇汤圆供顾客选择。新推出的奶黄金沙口味的汤圆，凭借软糯的外皮，浓郁的蛋奶香，成为了今年汤圆产品中颇受关注和喜爱的一款。（记者 李佳）