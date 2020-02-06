玉米元宵甜汤 消滞有奇效

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：利水消滞

推荐理由：应节甜汤

材料：新鲜玉米2根、糯米粉、水果蔬菜汁、冰糖适量（2~3人量）；

烹调方法：

新鲜玉米洗净、剥粒后备用；取适量糯米粉加入清水或喜欢的水果蔬菜汁，和成面团后搓成小汤圆；锅中放入清水1500ml，大火烧开后放入小汤圆，烧开后再加入清水适量，再次烧开、小汤圆浮起即可；加入玉米粒大火烧开，最后再加入少许冰糖转小火至冰糖融化即可。

汤品点评：

元宵佳节，晚上活动自然是少不了吃汤圆。汤圆“利口福”，但其外皮是糯米粉制成，支链淀粉含量较高，粘性高而难消化，容易吃“撑”；其次，汤圆里面的馅料含有的脂肪、糖分及能量，通常都比白米饭高得多，因此有高血脂、高血糖、胃肠功能虚弱的人群，食用汤圆就要格外小心，不能贪多，同时还要把当晚的主食适量减少。另外，有吞咽障碍的人群就不建议吃汤圆啦。

这道甜汤建议采用南方的甜玉米。这是因为，南方甜玉米属于粗粮，所含能量较低，虽然吃起来感觉更甜，但相比糯玉米其实更合适血糖偏高的人；玉米中所含的膳食纤维增加饱腹感的同时还能帮助肠胃蠕动，对于消化功能一般及“三高”人群的人群，今天推荐的这款玉米甜汤就正合适啦。