新学期中小学为手机立特色校规

添手机保管箱，规定电话手表进校关闭手机功能，“聘”家长当合理使用手机监督员……百万中小学生下周一将迎新学期，各校对于手机并非一禁了之，而是为手机立了特色校规。市教委表示，手机要纳入学校日常管理，因地因校制宜研制切实可行的校内学生手机管理制度。

新学期，统一集中保管学生手机的必要设施设备成了各校新标配。不过各校的手机保管箱都有“个性”。北京市第二十中学手机保管箱设在各班教室的物品存放柜上。学生需要提出申请，经家长签字、班主任同意后，才可以将手机带进校园。“班主任是保管箱的第一负责人，各班还有学生管理员。”该校校长陈恒华说，中学生有时需要使用手机完成一些课后练习或查阅信息，学校正在进一步完善校园手机管理措施，“在做好管理的同时，引导学生自觉合理使用手机。”

人大附中丰台学校既有住宿生也有走读生，手机的管理措施也因人而异。该校负责人说，走读学生原则上不得将个人手机带入校园。学生可以使用学校办公室电话与家长联系。住宿生每周返校后将手机寄存在宿管老师处。住宿期间确需使用手机时，须由班主任向宿管老师申请。北京市第十中学表示，确需将手机带入校园的学生要提前签订承诺书。开学当天，该校还将举办“我与手机话个别”活动。

电话手表等入校也要守规矩。景泰小学副校长王慧瑾说，小学生一般由家长接送，手机使用的需求相对较低。所以学生不带手机入校。北京实验学校小学部明确，学生带手机进校，但不能私自使用，要交由班主任保管。“有的家长会给孩子佩戴电话手表，方便掌握孩子的位置，及时联系。我们会引导家长嘱咐孩子，进校后关闭手表的手机功能。”该校德育副校长单春兰说，学生手机不在学校“过夜”，放学后老师要及时归还给家长。

一些学校专门制定了校园手机管理规范，引导学生合理使用手机。人大附中丰台学校计划对学生私藏手机的情况进行相应处理：如果学生未经批准使用手机，手机不仅将被代管，学生所在班级也会被扣分。还有些学校规定私自带入校园的手机将被学校代管一段时间，时长根据不同情况从一周到一个月不等。

不少学校还制定了手机使用“疏导”措施。“我们会以一封信的形式，告知家长学生不能带手机进入学校，并对学生课后使用手机的时长及时间段提出建议，请家长帮忙监督。”单春兰说，学校将根据不同年级学生特点，设计形式多样的主题班会，加强心理疏导，让学生意识到过度使用手机的危害。“我们还会召开家长会，引导家长起好模范作用。”

中小学还积极为学生创造“无手机”环境。比如人大附中丰台学校明确，科任课教师尽量不用手机布置作业，减少学生必须使用手机才能完成的作业量。英语听说练习等确需使用手机完成的作业，学校将提前告知家长，确保学生限时、合理使用。北京市第十中学倡导学生重拾纸质作业本，用笔头记录作业。学校还将提供丰富多样的亲子任务，“挤占”学生花在手机上的时间。（记者 李祺瑶 牛伟坤）