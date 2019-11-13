高校禁止外卖称响应垃圾分类：食堂的饭也不能打包

近日，广东一高校有学生反映学校禁止学生们点外卖，且食堂不允许出现一次性餐盒，“私自打包还要写检讨”，不少同学认为这样很不方便。学校工作人员回应称，禁止点外卖和使用餐盒是为减少学校垃圾分类处理的负担，“从源头减少垃圾”。

@水帘洞：在外卖普遍流行的今天，大学生被剥夺“点外卖自由”，这种“一刀切”的做法，难免引发争议。既然外卖入校在学校管理方眼中有着诸多弊端，但又容易引发争议，这样的规定在出台前，是不是最好能够有个讨论？比如，学校组织一些学生投票乃至相关辩论，听取方方面面的意见，无论最后得出的结果是禁还是不禁，这个过程中，外卖入校的利与弊，也能够在校园得到一个更为理性的认知。这相比学校单方面宣布直接禁止外卖入校，不仅会更少争议，也更能够培育一种良性的公共参与意识，而这本应该是大学教育的一部分。

@碧螺春：事实上，大学出台的每一项规定，对学生来说，都是一种非常现实的“教育”。这不仅包括具体的规定内容，也指规定出台的过程。很显然，这方面恰恰是目前多数大学教育的软肋。耐人寻味的是，近几年时常有大学校长在毕业典礼中向学生“道歉”，此间所透露的亲和感固然让人欣慰，但从教育的角度，既然可以向学生“道歉”，为何不能把这种谦卑、接地气用到平时的校规制定和管理当中去？

@奶茶：大学生通过减少外卖点单，对减少我国当前大量塑料垃圾，推进垃圾分类实施，具有积极意义，而这其中对大学生环保意识的培养，更是惠及我国生态环境保护的宝贵财富。我国大学生人口基数庞大，因此呼吁同学们减少外卖、为环境助力本身没有问题。但从另一个层面来讨论，高校到底要不要禁外卖，怎么禁，更应该看作一个教育议题。大学有什么样的教育理念，就有怎样的校规及其制定方式，它所影响的不仅仅是学生的“外卖自由”，更包括但不限于学生对自律与他律、自由与责任等理念的认知。明乎此，高校更应该慎重行使自己的管理权限，在校规的制定上，兼顾现实意义和对学生潜移默化的影响。

（大河客户端编辑张静整理）