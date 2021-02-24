北京市卫健委：不得将健康码作为通行唯一凭证 有条件场所应设“无健康码通道”

有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人设立“无健康码通道”。市卫健委与市老龄办近日共同发布关于做好老年人冬春季新冠肺炎疫情防控工作的通知，明确不得将“健康码”作为人员通行的唯一凭证。

市卫健委要求各区卫生健康委（老龄办）要切实解决老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的智能技术运用困难。不得将“健康码”作为人员通行的唯一凭证，对老年人可采取凭有效身份证件登记，持纸质证明通行，出示“通信行程卡”作为辅助行程证明等替代措施。开展“智慧助老”行动，帮助老年人运用智能技术。

本市要继续建设老年友善医疗机构，医疗机构须提供一定比例的现场号源，保留挂号、缴费、打印检验报告等人工服务窗口，配备导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供就医指导服务;完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号的渠道。

各级医疗卫生机构要在科学防控基础上，对需外出看病就医的老年人做好医疗服务；对需上门服务的居家老年人，要加强家庭医生签约服务工作，及时掌握老年人健康状况，督促慢性病老年患者加强血压、血糖自我监测，并进行针对性指导。（记者 孙乐琪）