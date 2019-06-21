上海：挂号网站不得提供任何形式的加价预约挂号服务

20日，上海市卫生健康委召集7家第三方预约挂号平台，进一步明确有关预约挂号管理规定，要求规范、诚信提供预约服务，不得提供任何形式的加价预约挂号服务；同时约谈上海挂号网（优医岛），要求立即整改加价挂号的违规行为。

上海市卫生健康委将打击“号贩子”纳入治理行业乱象重点工作内容，针对预约挂号平台出现的网上预约需要支付服务费、加价“服务包”、VIP服务通道、预约专家停诊信息通知不及时等问题，召集微医、助医网、导医通、健康之路、上海挂号网以及医院官方微信、支付宝生活号运营商等7家预约挂号平台，要求规范预约挂号服务。

根据上海市卫生健康委《关于加强本市公立医疗机构预约诊疗服务管理工作的通知》规定，公立医疗机构开展预约诊疗服务，必须按照物价管理部门和卫生健康部门规定的标准收取挂号费用和相关费用，不得擅自提高收费标准。公立医疗机构或医务人员不得与第三方预约挂号服务机构或个人合作开展向患者收取额外的预约挂号服务费用。

根据相关要求，第三方预约挂号平台提供的预约号源价格不得高于上海卫生健康委的“上海健康云”平台，对于首次发现并查实“加价”挂号的网站，暂停医疗机构给其提供预约号源4周；对于第二次发现的，根据整改情况无限期停止医疗机构给其提供号源；情节严重的，移送相关管理部门关闭网站。

结合前期梳理的举报投诉信息，涉及上海挂号网（优医岛）加价挂号的相关举报信息最多。经确认，上海市三级医疗机构未曾向上海挂号网（优医岛）提供任何预约号源，也未曾与它签署合作协议，它提供的加价挂号行为是上海市卫生健康部门所禁止的。上海挂号网（优医岛）已表示将立即整改加价挂号行为。如果这一平台不能整改加价挂号行为，上海市卫生健康委将把违规线索移送相关管理部门，停止它的预约挂号功能。

为提高预约号源的利用率，遏制“黄牛”恶意抢占号源的行为，上海市卫生健康委提醒预约就诊者一旦预约成功后应按时就诊，如不能按约就诊，又没有按要求提前取消预约，将被视为违约；3个月内累计违约3次，将被列入违约名单。（记者仇逸）