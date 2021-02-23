湖南卫健委强化落实妇幼保健机构绩效考核工作

近日，湖南省卫生健康委对妇幼保健机构绩效考核工作进行再动员、再部署、再强化，进一步强化组织指导，查短板补弱项，压实工作责任，要求确保在规定的时限内顺利完成各项工作任务。

强化工作联系制度

湖南省卫生健康委召开专题会议，认真总结全省138家妇幼保健机构绩效考核工作进展情况，深刻分析暴露出的矛盾和问题，再次部署、强调重点工作任务。各地迅速贯彻落实，及时成立工作小组和专家指导组，明确本单位绩效考核责任人和联系人。目前，全省建立起省、市、县绩效考核工作联系网络，成立了省、市两级绩效考核专家指导组，形成了上下紧密衔接，“一盘棋”整体推进的工作局面。

精准实施考核任务

各地对标对表国家妇幼保健机构绩效考核重点工作及时限要求，研究制定实施方案和落实具体措施，保质保量、有力有序推进工作。抓细抓实绩效考核培训工作，省级培训覆盖市州、市州培训覆盖县区、县区培训覆盖机构、机构培训覆盖全员，做到了政策人人知晓、工作全员参与。各级专家指导组履职尽责，下沉基层、贴近指导，着力解决在全员培训、数据采集、数据填报、数据质控等方面遇到的各种困难和问题。

严肃绩效考核纪律

省、市两级卫生健康行政部门认真履行绩效考核的主体责任，尊重客观事实，研究制定审核细则，做到一把尺子量到底，一个标准定高低，确保考核结果的公平公正。各级妇幼保健院深悟细研绩效考核的内涵和外延，全面准确、客观真实预填报指标数据，规范做好数据质控。

湖南省卫生健康委规定：对于绩效考核过程中存在故意编造、谎报、瞒报数据和其他违规违纪行为的单位和个人及审核把关不严、工作落实不力的卫生健康行政部门，将按照相关法律法规进行处理，并予以全省通报。（湖南卫健委供稿）