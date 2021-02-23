整脊不是养生手段，是医学行为

受访专家：中国中医科学院望京医院骨科主任医师 温建民

34岁的曹先生是位程序员，一天中大多数时间都在坐着，因此时常觉得腰背酸痛、头晕脑涨。在朋友的建议下，他到医院进行整脊按摩后，顿觉神清气爽、肌肉舒展，体态也挺拔了不少。曹先生后来在网上了解到，整脊可以调节不良体态、治疗各种疾病，甚至还能让人长高，也想带着家人去整脊。

对此，中国中医科学院望京医院骨关节科主任医师温建民表示，所谓整脊，其实就是中医治疗脊柱相关疾病的一种推拿手法；美国将其称为脊骨神经医学，设有专门的博士学位。现在，很多不正规、不合法的商家将其包装成能“包治百病”，甚至刺激人体骨骼再发育的“神技”。很多从业人员根本不了解脊椎的解剖结构，草率开展业务，患者不明就里，以为非常安全，发生意外的案例屡见不鲜。在我国，正规的整脊按摩分为多种学派，但本质都是根据中医正骨八法演化而来的，常用于调整落枕、颈源性眩晕、失眠、头痛等脊柱相关疾病和颈椎病、胸椎病、腰椎间盘突出症、脊柱侧弯、椎管狭窄、脊柱小关节紊乱等病症。

温建民提醒，整脊不是一种养生手法，需要在正规的医院或机构进行相关影像学检查后，由专业人员有针对性地实施。尤其是患有恶性肿瘤或骨质疏松的患者出现腰背疼痛，更不能到小店整脊按摩。没有适应证的人最好不要做整脊按摩，频繁整脊反而易使脊柱关节不稳，轻则造成脊髓震荡，重则终身截瘫。有些人脊柱不舒服就马上去整脊，绝对是错误的行为。至于整脊后感觉长高了，温建民认为，可能是由于患者原来存在脊柱侧弯的病症，整脊使身体对线正常而产生的视觉效果，并不是真正生理意义上的长高。

此外，未排除禁忌证者不能接受整脊治疗，以防止病情加重或导致腰椎骨折等严重后果。以下7类人需慎用或禁止整脊按摩：1.颈曲消失、反弓者；2.严重骨质疏松者、孕妇；3.椎弓裂、脊椎滑脱以及骶椎裂者；4.脊柱骨结核、骨肿瘤、骨髓炎患者；5.寰枢椎先天畸形、外伤所致寰枢关节错位急性期者；6.胸腰椎手术后，腰椎间盘突出症急性期、腰僵未缓解者；7.合并严重并发症，如急性传染病、恶性肿瘤及骨关节化脓性症者。（记者 严立新）