“首夜效应”明显 “择床”是一种病吗

春节假期结束，各路从度假地、老家返回自己的小窝，睡在了自己床上的小伙伴感叹：终于可以睡个好觉了。原来他们都受到“择床”的困扰，无论出差或者旅行，每到一个新环境就睡不好，在床上翻来覆去一两个小时睡不着，甚至一整夜都失眠，这种情况正常吗？“择床”是一种病吗？记者为此采访了北京大学第六医院精神科副主任医师张卫华。

“择床与人类大脑活动特点有关。”张卫华告诉中青报·中青网记者，人类在进化过程中保存了对环境敏感的物种性记忆，当进入一个新环境时，大脑会本能地对环境进行分析，判断环境是否足够安全，是否具有潜在的危险，即使在晚上休息时也仍然会产生一定的警觉性。同时，大脑的活动还具有不对称性。研究发现，当人们置身于新环境时，即使入睡后，大脑右半球处于踏实的休息状态，左半球可能仍然处于相对活跃的状态，可以感应外界环境信息，并提高警觉性。这时人们就会睡得不深、不沉，并且容易醒，这种现象被称为“首夜效应”。

张卫华说，大多数人的首夜效应都不明显，虽然很多人会觉得外出过夜没有在家里睡觉睡得沉，但这种情况不会影响休息水平，也不会对第二天的精神状态造成影响。

不过，的确也有不少人会表现出明显的首夜效应，甚至第一夜完全睡不着。张卫华曾接诊过一位首夜效应严重的患者，他每次出差到一个新的地方，第一夜都会整夜睡不着，处于一种高度紧张焦虑的状态。不仅出差时睡不着觉，甚至在出差前一两天就会因为心情紧张而失眠。张卫华说，这种现象其实是因为对睡眠过分关注而引发的焦虑。

“择床”其实是睡眠焦虑的一种表现。择床的人相对于其他人而言敏感性更高，也更可能是焦虑的易感人群。如果他们不断地放大对睡眠的关注，就会进一步加强对择床的自我暗示，睡眠焦虑的现象也可能会愈发严重，以致形成一到新环境就产生睡眠焦虑的条件反射，不仅会导致失眠，还会出现疲惫乏力的症状，影响第二天的正常生活。对此，张卫华建议，出现严重首夜效应的人应及时咨询专业人员，进行综合评估，看看是否需要进行专业干预。

那么对于正常人来说，有什么方法可以帮助我们睡个好觉呢？张卫华认为，要尊重自己身体活动的基本规律。“健康的身体有自己的节律性。我们要尽量了解自己身体的节律性，尊重这种节律性，不轻易做打破节律性的活动。”他特别指出，熬夜要适度，晚上不要经常进行强度大的脑力活动，也不要经常进行强度大的体育锻炼。对茶、咖啡特别敏感的人，从下午开始就不要喝茶、饮咖啡。“要让身体处于一个相对平衡的状态，这样睡眠才会达到最好状态。”（记者 夏瑾）