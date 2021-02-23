肺癌仍是我国死亡率最高癌症

近日，国家癌症中心主办的肿瘤领域英文期刊《国家癌症中心杂志》（JNCC）在线发表由中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷团队完成的文章《2015年中国癌症发病与死亡统计》。文章显示，2015年，我国有癌症新发病例392.9万，总死亡人数为233.8万。发病首位的癌种，男性是肺癌，女性是乳腺癌。肺癌仍是我国死亡率最高的癌症。

赫捷团队基于国家癌症中心最新数据，从全国501个癌症监测点中遴选368个高质量监测点，覆盖人口达3.1亿（占当年全国总人口的22.52%），发表文章详尽阐述了2015年中国癌症疾病负担。

文章指出，与感染和贫穷有关的癌症发病率有所下降，如食管癌、胃癌、肝癌等。我国传统高发而预后较差的肿瘤死亡率在逐年降低，如食管癌、胃癌、肝癌、肺癌。但需要注意的是，结直肠癌、前列腺癌和乳腺癌的死亡率仍有上升趋势。死亡率呈下降趋势的癌种分别是食管癌、胃癌、肝癌和肺癌。

关于发病情况，前3位的癌种分别是肺癌、乳腺癌、胃癌。关于死亡情况，前3位的癌种分别是肺癌、肝癌、胃癌。死亡率最高的年龄段，男性为60岁～64岁，女性为75岁～79岁。城市地区结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌等死亡率高，农村地区肺癌、消化道肿瘤、宫颈癌死亡率高。

文章认为，在中国，超过50%的癌症死亡归因于可改变的危险因素，例如吸烟、饮酒、高热量食物摄入、久坐不动的生活方式、糖尿病、慢性传染病等。以肺癌为例，PM2.5在中国的肺癌死因中占23.9%，远高于全球水平的16.5%。减轻疾病负担的有效方法是对空气污染采取积极行动，建立公共无烟环境，减少吸烟与二手烟暴露。（记者王潇雨）