德国累计确诊超过240万 将为教师提前接种疫苗

中新社柏林2月22日电 (记者 彭大伟)截至当地时间22日晚，德国累计确诊感染新冠病毒人数已超过240万。为因应多个州复课带来的防疫压力，德国联邦卫生部当天与各州卫生部达成一致，将提前为中小学和幼儿园教职工接种新冠疫苗。

资料图：德国柏林勃兰登堡门前的佩戴口罩提示牌。中新社记者 彭大伟 摄

德国疾控机构22日公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为4369人、62人。德国“时代在线”实时数据显示，截至当晚23时许，德国累计确诊2400521人、治愈2197956人、死亡68803人。德国政府用于制定“解封”时间表的重要指标“平均每十万人七日累计新增确诊数”连续三日反弹，当天升至61。

截至当天，德国已接种5068829剂疫苗，其中3312351人接种了第一剂、1756478人已接种第二剂。

从22日起，德国至少有10个州的中小学和幼儿园开始复课，令教职工的防疫风险受到关注。德国联邦卫生部当天为此与各州举行了协商。

德国各州卫生部长联席会议主席、巴伐利亚州卫生部长霍勒特舍克在会后向德媒表示，联邦和各州已一致同意，将中小学和幼儿园教职工从当前全民接种疫苗排序的第三序列提前至第二序列。

谈及采取这一步骤的必要性，德国联邦卫生部长施潘表示，由于十个州开始复课，将有数百万人走出家门，与此同时传播性更强的新冠病毒变异毒株正在德国持续扩散，因此为更多人接种疫苗是必要的。(完)