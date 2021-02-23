餐厅已接种疫苗员工贴标上岗

西城区餐饮企业已完成疫苗接种人员贴上了“我已接种疫苗”的绿色标签

昨日上午，北京市月坛南街的同和居大门上贴上了写有“该店从业人员已做到应接种尽接种，请放心消费”字样的标识，同时店内已完成疫苗接种的工作人员的胸襟处也贴上了“我已接种疫苗”的绿色标签。北京青年报记者获悉，西城区员工接种率达到80%以上的餐饮企业将向社会公示，并为员工贴标。

一位就餐的顾客告诉北青报记者：“看到小吃店张贴了接种疫苗的标识，服务员也都接种了疫苗，进来吃饭就更放心了。”华天集团董事长贾飞跃介绍：“接种疫苗既可以让员工安心，也可以让顾客放心，目前90%的员工都完成了接种。”

西城区市场监管局餐饮服务科科长张国顺介绍，从上周开始，西城区开始为接种了新冠疫苗的餐饮从业人员贴“绿标”。同时，对有80%的从业人员接种了疫苗、达到“应接尽接”标准的餐饮单位，还会在店门口显著位置张贴宣传标识，向公众告知。

北青报记者了解到，截至目前，西城区近千家餐饮企业的员工参与了疫苗接种，在48000余名复工复产的餐饮从业者中，有近20000人已接种疫苗。同和居、柳泉居、马凯餐厅、庆丰等老字号以及单位食堂、连锁品牌等餐饮单位接种率超过90%，餐饮冷链食品从业人员接种率为95%。

据悉，西城区新冠疫苗已接种30万余人次，每个街道都设置了新冠疫苗接种点，除餐饮行业外，正有序组织其他行业人员进行疫苗接种。（记者 解丽）

摄影/记者 魏彤