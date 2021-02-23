消费回暖 商场业绩翻倍

购物、聚餐、看电影……今年春节，京城各大商场成为节日里的气氛担当，热闹非凡。在就地过年的带动下，实体商业进一步加速回暖，大部分商场的销售额、客流量近期都有大幅增长，部分商场的旺盛程度甚至超过2019年同期。据市商务局监测，春节假日期间，西单商场、首创奥莱、王府井百货大楼等企业销售额同比增长超5倍。第三方数据显示，王府井、西单、三里屯等22个全市重点商圈日均客流同比增长近90%。

商圈业绩较2019年明显攀升

“今年春节没有出去旅行，一家人把大部分娱乐项目都安排在了商场里。”家住双井的陈女士趁着假期休假，带孩子到家门口的合生汇购物中心滑冰、看电影、打卡各种美食。她发现，不少餐厅在用餐高峰期需要等位，客流比平日周末大得多。

合生商业方面表示，旗下商业项目春节期间总销售额比2019年同期增长81%，节日总客流达到350万人次，相比2019年同期增长了15%。其中影院、电玩类文娱体验业绩表现最佳，另外高端超市、电动汽车、珠宝奢侈品、化妆品、3C电子等品质生活类消费增长均超过300%以上，餐饮业态中正餐销售大幅增长，家庭及友人外出聚餐明显增多，酷乐潮玩等杂品集合类店铺也受到年轻人的极力追捧。据北京朝阳合生汇数据显示，春节期间相比1月周末，日均销售增长25%，日均客流增长18%。

无论是城六区还是郊区，热门商圈都成为消费者的度假胜地。位于顺义区的中粮祥云小镇数据显示，2月11日至17日7天内，创造了超过2200万元销售额的业绩，客流高达近25万人次。销售额比2020年春节增长了近6倍，是2019年同期的1.5倍。其中，大年初一、初二和初三，中粮祥云小镇销售额相比2019年分别增长了67%、69%和86%。

猎豹商场机器人对北京102家商场监测发现，大年初三当天，北京商场单日总客流冲至2月以来最高峰，实现超460万人次。

文化活动让商圈变身网红打卡地

为留住消费力，春节期间，不少商场抓住迎新春的契机，推出各类主题活动，营造浓郁的年味儿氛围，吸引消费者走出家门。

走进侨福芳草地购物中心，中庭“未来之森”一夜之间换装亮相，由近300盏祈福灯笼和“醒狮”元素构筑的新春美陈装置，与祈福灯笼的光晕交织汇聚，寓意新岁愿景。高台上的紫色佛山狮与黄色鹤山狮相映相携，传递“紫气东来，吉祥如意”的新春愿景。

北京侨福芳草地方面表示，在新春来临之际，商场融合传统年味与文化底蕴，将福满新春的盛景，通过精彩热闹的“南北狮王”呈现在消费者面前。不少消费者前来打卡，春节期间，侨福芳草地整体销售业绩相比2019年实现了86%的增长，与平日周末相比增长了47%。

剪纸、制作宫灯、古法造纸、制作团扇……在王府中环三层，充满年味儿的新春非遗手工工坊吸引不少消费者报名体验。春节期间，非遗传承人和相关专业的学生走进商场，带来“非遗大餐”，人们在购物之余可以动手学习非遗技艺，感受别样年味儿。非遗体验活动也带动了商场人气攀升。

此外，国贸商城联手故宫举办“新春文化创意展”，为传统文化注入时尚元素；西单商场推出“年味浓浓云逛西单”直播和线上大集活动，升级消费体验；北京apm与泡泡玛特联合打造城市开箱活动，让潮玩有了更多中式味道……传统商业花式营销，让商圈变身网红打卡地。

商场成为拉动消费的主动力

就地过年进一步释放了城市的消费力，而随着消费业态的丰富和消费体验的提升，商场成为了消费市场的重要组成部分。以通州区为例，春节期间，通州区重点商业企业销售额破亿元，其中商场就占了七成。

根据通州区商务局对区内17家重点商业企业销售情况进行的监测和统计，春节假期期间共实现销售额1.1亿元。其中，传统百货商场不断丰富和调整商品结构，通过品牌商品折扣让利、购物送礼等多种活动，积极应对消费者网上购买习惯的改变，贵友大厦、华联商厦、万达百货等共实现销售额7200余万元。

值得注意的是，年夜饭依旧是餐饮消费的热点，家庭和朋友聚会也成为时下百姓的一种生活方式。位于通州区的紫光园、福兰德及特色餐饮街区东郎文创园等累计实现营业额1000余万元。此外，通州区商务局重点监测的家乐福、物美、永辉等连锁超市，累计实现销售额3000余万元；苏宁电器推出价格让利、买赠优惠活动等，节日期间实现销售额130余万元。