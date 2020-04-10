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全球疫情蔓延重创国际餐饮巨头业绩

2020年04月10日08:18 来源：北京商报

　　全球疫情蔓延对国际餐饮品牌造成重创。麦当劳于4月8日公布，其一季度全球同店销售额下降了3.4%，3月全球同店销售额下降了22%。此外，麦当劳还撤回了2月发布的2020年展望和长期预测。同样撤回业绩预测的还有星巴克，星巴克此前预计2020财年营收可能增长6%-8%，全球同店销售额预计增长3%-4%，但由于全球疫情蔓延，星巴克业务陷入停滞，同店业绩大幅下滑。值得注意的是，目前星巴克中国及麦当劳中国市场均开始逐渐恢复。

　　据麦当劳公布数据显示，今年1-2月，麦当劳美国同店销售仍保持强劲的增长态势，同比增长8.1%，但这一数字在3月暴跌，该公司预计今年一季度麦当劳美国同店销售增幅为0.1%。除了美国外，麦当劳在其他国家的业绩也因疫情影响遭受重创。法国、意大利、西班牙、英国等地的麦当劳3月同店销售额暴跌34.7%。

　　星巴克同店销售情况与麦当劳如出一辙。星巴克公布数据显示，直到3月11日，一季度星巴克在美国的同店销售额都是增长状态：同店销售额同比增长8%，同店交易量同比增长4%，是四年来同期最好成绩。但从3月12日开始，到3月最后一周，星巴克美国的同店销售额下滑超过60%。星巴克预计，今年一季度，美国市场的同店销售额下滑3%；星巴克中国市场受影响最大，同店销售额下滑约50%。整个3月，星巴克中国同店销售额同比下滑64%。

　　星巴克也在公告中表示，星巴克中国的业绩正在逐步恢复。今年2月，星巴克中国同店销售额下滑78%，3月开始逐步恢复，3月最后一周，同店销售额仅下滑42%。对此星巴克解释到，业绩回升主要表现在到店订单相较于手机订单的比例在变多，并表示将重新启动开新店的扩张项目。

　　北京商报记者了解到，自疫情发生以来，麦当劳、肯德基、星巴克等国际知名餐饮品牌均在第一时间转战线上，并暂停了堂食服务以减少人流聚集。三大品牌均可以通过线上点餐自提或外卖的方式为消费者提供服务。

　　据悉，麦当劳中国也已经开始推出“半价桶”等促销活动吸引客流。星巴克北京部分恢复堂食的门店也已经开始出现排队等位的情况。而随着国内疫情得到初步控制，这类国际餐饮品牌中国市场也有望率先恢复正常经营。（记者 郭诗卉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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