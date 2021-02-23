北京石景山6个疫苗接种点恢复接种

近日，石景山区6个疫苗接种点已全面恢复接种，辖区内18岁至59岁居民可自愿预约，并就近选择合适的点位接种。目前，石景山每日疫苗最大接种量约1.6万剂次。

在位于五环外的石景山区衙门口接种点，预约接种的居民以街道、社区为单位分时段统一乘车到达，接种完成后再统一返回，既方便了居民出行，又便于合理安排接种次序，减少居民等待时间。该接种点负责人张双林介绍，接种点面积5000多平方米，分为上下两层，居民扫描健康宝、验证身份证后就可进入接种区。经过医学询问、登记等流程后，符合条件的居民可完成第一针疫苗接种，加上半小时医学观察时间，整个过程约一小时。

来自玉泉西里社区的王美华说，“得知可以自愿接种新冠疫苗，第一时间就报了名，接种疫苗对我和家人来说就是增添了一份健康保障。”大学生闫广灏说，“打完疫苗没有任何不适，让我很放心。”

为高效有序开展疫苗接种工作，石景山区共设置了6个疫苗接种点，其中第一剂接种点设在衙门口安置房、西黄村叠翠庭院、新岚大厦和高井热电厂多功能厅，第二剂接种点设在郎园park和石景山体育馆。目前，石景山第一、二剂疫苗日接种量均为8000剂次，每日最大接种量约1.6万剂次。（记者 孙云柯）